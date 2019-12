Poslanci budou jednat o auditu k údajnému Babišovu střetu zájmů - video

Praha - Poslanci dnes budou diskutovat z podnětu části opozice o auditu Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády.

Prověrka dorazila do Česka v pátek, dokument zatím nebyl oficiálně zveřejněn. Podle médií má Česko přijít podle médií o stamiliony korun unijních dotací přidělených skupině Agrofert. Babiš ji dříve vlastnil, převedl ji do svých svěřenských fondů.

Babiš tvrdí, že Česko žádné peníze vracet nebude, není k tomu podle něho důvod. Opoziční ODS chce navrhnout usnesení, kterým by Sněmovna zavázala vládu k vymáhání dotací od firem, jež je neoprávněně čerpaly. Mluví se také o možném zřízení parlamentní komise, která by sledovala a kontrolovala kroky, jakými by se vláda s prověrkou vypořádávala.

Znění auditu je konečné. Česko bude mít dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.