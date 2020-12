Poslanci ANO chtějí prolomit anonymitu u předplacených telefonů

Praha - Prodejci předplacených SIM karet by měli mít právo získávat rodná čísla zákazníků, kteří si kupují předplacené SIM karty do mobilních telefonů. U cizinců by pak směli získávat údajů více, například jejich jména, data narození nebo bydliště. Tyto údaje by pak předávali operátorům. Počítá s tím pozměňovací návrh poslanců ANO Moniky Červíčkové a Jiřího Maška k vládní novele zákona o elektronických komunikacích, který oba poslanci předložili ve Sněmovně.

Podle ministerstva průmyslu jsou v tuzemsku asi čtyři miliony předplacených telefonů.

Poslanci argumentují hlavně bezpečnostními zájmy. Současný stav podle nich otevírá prostor pro případné zneužití předplacených SIM karet pro komunikaci a koordinaci aktivit, které směřují proti bezpečnostním zájmům České republiky.

"Z hlediska působnosti zpravodajských služeb jde o významný bezpečnostní problém, který je spojen zejména se situací v oblasti mezinárodního terorismu. Jsou zadokumentovány konkrétní případy, kdy osoby zapojené do teroristických aktivit cíleně pořizovaly předplacené SIM karty na území České republiky právě z důvodu, aby znesnadnily odhalení své skutečné identity," píšou poslanci ve zdůvodnění svého návrhu.

Jako příklad uvádějí teroristy zapojené do plánování velkých teroristických útoků v Evropě v roce 2015. "Pořizování předplacených SIM karet na území České republiky se v zadokumentovaných kauzách stalo modem operandi teroristů sympatizujících s tzv. Islámským státem," uvádějí také. Česko je podle nich navíc jedinou středoevropskou zemí, kde lze anonymní karty zakoupit.

Červíčková je členka ústavně právního výboru a zahraničního výboru. Mašek je místopředseda výboru pro bezpečnost a předseda stálé komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

"Problematika deanonymizace předplacených SIM karet se diskutuje, ale než by k tomu případně mělo dojít, je potřeba pečlivá analýza nejen telekomunikačního trhu a zvážení všech pro a proti takové změny," reagovalo na dotaz ČTK ohledně poslaneckého návrhu ministerstvo průmyslu a obchodu. "S ohledem na dopady (existuje více než čtyři miliony předplacených SIM karet) je vhodné, aby došlo ke shodě na úrovni vlády, nejlépe jako podnět od Bezpečnostní rady státu," uvedlo ministerstvo. Český telekomunikační úřad na dotaz ČTK v pátek neodpověděl.

Poslanci chtějí vložit svůj návrh do vládní novely zákona o elektronických komunikacích, která má zavést do českého právního řádu evropský kodex pro elektronické komunikace. Předloha teprve čeká na své projednání ve Sněmovně.