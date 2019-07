Poslance zaměstná růst důchodů i alkohol u vodáků a cyklistů

Praha - Sněmovna bude na nadcházející schůzi schvalovat například vyšší než zákonný růst důchodů v příštím roce a zavedení elektronických dálničních známek místo nynějších papírových. Poslanci by se také měli vypořádat s předlohami, které jim vrátil Senát a které nestihli probrat na minulé schůzi. Do závěrečného kola by mohli poslat mimo jiné novelu, která snižuje pokutu za přechod k jinému mobilnímu operátorovi a zkracuje lhůtu pro převod telefonního čísla.

Červencová schůze dolní komory začne v úterý odpoledne. Bude týdenní, potrvá tedy do pátku. Následně začnou sněmovní prázdniny, další řádná schůze poslanců je plánována na září.

Hned v úvodu nadcházející schůze by měli složit poslanecký slib Ondřej Babka (ANO) a Petr Bendl (ODS). V dolní komoře nahradí Radku Maxovou (ANO) a Veroniku Vrecionovou (ODS), kterým tento týden začal mandát europoslankyň, čímž ztratily mandát v české Sněmovně.

Sněmovna bude příští týden rozhodovat například o tom, zda mírnou toleranci alkoholu u vodáků rozšíří na návrh senátorů i na cyklisty, a o zavírání některých obchodů o vybraných svátcích. Zatímco poslanci chtějí ze zákona o regulaci prodejní doby vyjmout velkoobchod, horní komora navrhla zavírání obchodů zrušit úplně.

Opětovně, po senátním vetu, Sněmovna posoudí nová pravidla pro znalce a pro soudní tlumočníky a překladatele. Senát zamítl také novelu, která krátí na dvě pětiny odměny placených obecních funkcionářů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu.

V úvodním kole by měli poslanci projednat mimo jiné vládní návrh na zvýšení základního rodičovského příspěvku o 80.000 korun na 300.000 korun. Vyšší rodičovskou by měli podle předlohy dostávat od ledna rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. V prvním čtení je také třeba vládní daňový balíček, který od ledna mimo jiné zvyšuje asi o desetinu spotřební daně z cigaret a tabáku, o 13 procent spotřební daň z lihu a také daň z některých hazardních her.

V návrhu programu schůze je rovněž druhé kolo volby zástupce veřejného ochránce práv, do něhož postoupili právnička Markéta Selucká a Stanislav Křeček, kterému skončilo funkční období zástupce ombudsmanky v dubnu. Poslanci budou vybírat také dva členy Rady České tiskové kanceláře. V této volbě vzbudil pozornost kandidát SPD, činovník Akce D.O.S.T. Michal Semín. Do druhého kola spolu s ním postoupili nominanti ANO David Soukup, ODS Tomáš Mrázek a Pirátů a KDU-ČSL Josef Šlerka.

Důchodovou novelou by měla vzrůst průměrná penze příští rok o 900 korun, tedy o 180 až 200 korun nad zákonnou valorizaci. Částka by se podle předlohy připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesla by tedy zásluhovost penzí. Příspěvek zatíží příští rok státní rozpočet podle odhadů sedmi miliardami korun.

U návrhu na zavedení elektronických dálničních známek vzbudil pozornost pozměňovací návrh poslance ANO Martina Kolovratníka, jenž by kabinetu umožnil zdražit roční kupon z nynějších 1500 korun až na 2000 korun. Hospodářský výbor se poslancově úpravě postavil záporně a dolní komora ji patrně neschválí.

Návrh programu schůze čítá pět desítek bodů. Je pravděpodobné, že se všemi se poslanci vypořádat nestihnou.