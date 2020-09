Poslance zaměstná nouzový stav a takzvaný kurzarbeit

Praha - Členové vlády by dnes měli seznámit poslance s důvody zamýšleného vyhlášení nouzového stavu a s jeho dopady. Zrychleně ve stavu legislativní nouze by Sněmovna mohla schvalovat nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Odpoledne je na programu například druhé čtení nové zbraňové legislativy a předlohy, která by některým živnostníkům umožnila hradit paušální daň.

Vyhlášení nouzového stavu navrhuje ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v souvislosti s šířením nového koronaviru. Vláda k tomu zasedne hodinu po poledni. Stav nouze by měl platit podle plánů od pondělí a mají jej doprovodit další opatření k omezení růstu počtu nakažených lidí.

Kabinet může vyhlásit nouzový stav nejvýše na 30 dnů. Sněmovna jej může zrušit. Dolní komora pak rozhoduje i o případném prodloužení stavu nouze, jak se několikrát stalo při jarní vlně epidemie.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Pokud Sněmovna stav legislativní nouze stvrdí, vládní předlohu bude moci schválit i během jediného dne. Zkrácená práce s částí mzdy od státu by se mohla zavést od listopadu. Navázala by na dočasný program Antivirus.

Odpoledne by se poslanci mohli zabývat v úvodním kole odškodněním obětí násilí při demonstracích ze srpna 1969, které připadaly na roční výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Do programu se dostal i poslanecký návrh na odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Poslanci by měli v prvním čtení projednat také zjednodušení postupu pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením.