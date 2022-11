Praha - Poslance zaměstná na nadcházející schůzi zejména rozpočet. Budou schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 295 miliard korun, který čeká i druhé čtení. Sněmovna se navíc bude muset vypořádat s prezidentovým vetem změn letošního rozpočtu, které zvyšují deficit o 95 miliard na 375 miliard korun. Poslanci by také měli zrychleně schvalovat zavedení cenových stropů pro výrobu elektřiny se stanovením odvodů do státního rozpočtu. V závěrečném kole je mimo jiné sporný vládní návrh na úplné zrušení elektronické evidence tržeb ke konci roku.

Řádná schůze dolní komory začne v úterý odpoledne. Je plánovaná na dva týdny, s týdenní přestávkou na jednání výborů skončí v pátek 2. prosince. Do řádné schůze zasáhne nejen čtvrteční státní svátek 17. listopadu, ale také pokračování mimořádné schůze. Poslanci na ní budou ve středu schvalovat vznik Digitální a informační agentury, která má převzít správu základních registrů a propojit informační systémy veřejné správy. Ve druhém čtení by měli projednat vládní novelu o zjednodušení povolování menších staveb obnovitelných zdrojů energie.

Veto novely letošního rozpočtu zdůvodnil prezident Miloš Zeman nižšími příjmy, než by mohly být, pokud by byly naplněny dřívější předpoklady opětovného zvýšení daně z příjmů fyzických osob. Někdejším zrušením superhrubé mzdy vznikl podle něho výpadek 90 miliard korun ročně. Někteří koaliční politici prezidentovy argumenty zpochybnili. Za vetem spíše vidí sněmovní rozhodnutí o snížení rozpočtu prezidentské kanceláře o 30 milionů korun na lesní hospodářství kvůli pravomocnému odsouzení končícího šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka za ovlivňování zakázky a milosti, kterou mu Zeman udělil.

O rozpočtové novele by Sněmovna mohla hlasovat hned v úvodu řádné schůze. K přehlasování prezidentova veta jsou nutné hlasy nejméně 101 ze 200 poslanců. Koalice má v plném počtu 108 poslanců. Ve středu by se pak poslanci měli dál zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok. Ve druhém čtení mohou předkládat návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Výši příjmů, výdajů a schodku rozpočtu už zákonodárci měnit nemohou. O podobě rozpočtu pak mají poslanci hlasovat o dva týdny později.

Zavedení cenových stropů pro výrobu elektřiny by měla Sněmovna schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze pravděpodobně v pátek. Energetická novela stanoví, že výrobci by odváděli státu 90 procent z příjmů nad určenou hranici. Kabinet chce z takto získaných peněz hradit kompenzace za vyšší ceny energií. Cenové stropy se budou podle novely lišit podle jednotlivých výrobních technologií, budou od 70 eur (asi 1700 Kč) pro jadernou energetiku do 240 eur (zhruba 5850 Kč) u elektřiny vyrobené z plynného paliva z biomasy za megawatthodinu.

Při schvalování vládní předlohy o zrušení elektronické evidence tržeb opoziční ANO zřejmě neuspěje s návrhem na její zamítnutí nebo s úpravou, podle níž by evidence byla dál dobrovolná. Pozastavená, a tedy dobrovolná je od covidové epidemie. Nynější koaliční vláda Petra Fialy (ODS) míní, že elektronická evidence tržeb představuje jen zátěž pro podnikatele. Hnutí ANO tvrdí, že jeden ze stěžejních projektů jejho předsedy Andreje Babiše ještě jako ministra financí narovnal podnikatelské prostředí a vynesl státu víc peněz.

Sněmovna by se také mohla zabývat předlohou, která by umožnila vybírat v lednu prezidenta i voličům v izolaci kvůli covidu-19. Hlasování z auta nebo do přenosné schránky platilo i v senátních a krajských volbách před dvěma lety a loni při volbách do Sněmovny. Při letošních obecních a senátních volbách lidé takovou možnost neměli. V úvodním kole je také vládní návrh na zrušení automatického zřizování datové schránky pro občany, které má platit od ledna. Kabinet chce, aby Sněmovna schválila obě novely zrychleně už v prvním čtení.

Ke stejnému cíli ohledně datových schránek vede pozměňovací návrh koaličního poslance Petra Letochy (STAN) k předloze o zřízení Digitální a informační agentury. Dolní komora by tuto úpravu podle doporučení garančního výboru schválit neměla.

Návrh programu řádné sněmovní schůze čítá přes 160 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.