Praha - Poslanci budou na nadcházející schůzi schvalovat například zavedení sporného trestného činu maření spravedlnosti, zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky a širší technickou novelu volebních zákonů. Hlasovat budou také třeba o změnách ve vyplácení části příspěvku v hmotné nouzi poukázkami místo peněz. Schůze začne v úterý odpoledne. Návrh jejího programu čítá celkem 185 bodů.

Sněmovna by se měla zabývat rovněž policejní žádostí o vydání Zdeňka Ondráčka (KSČM) k trestnímu stíhání kvůli jeho výrokům vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi. Horáček podal na Ondráčka oznámení kvůli tomu, že ho nařkl ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností. Poslanci ale možná projednávání žádosti přeruší, není totiž jisté, zda budou mít doporučení mandátového a imunitního výboru.

Nový trestný čin maření spravedlnosti obsahuje širší vládní novela trestního zákoníku. Sněmovna její schvalování před prázdninami už dvakrát nedokončila. Maření spravedlnosti míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi. Podle odpůrců nadměrně posiluje postavení státního zastupitelství a policie a je útokem na obhajobu. Ministerstvo spravedlnosti naopak říká, že musí být postihováni lidé, kteří se snaží, aby soud rozhodoval o jiných na základě nepravd a podvodů.

Zvýšení výdajových paušálů z jednoho na dva miliony korun, jak tomu bývalo v minulosti, prosazuje opoziční ODS. Slibuje si od toho snížení administrativní zátěže podnikatelů. Zatímco rozpočtový výbor předlohu podpořil, poslanci ANO navrhli její zamítnutí. Vládní volební novela reaguje na problémy se sčítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách a přinesla by i některé další změny. Ústavně-právní výbor plénu doporučil, aby do předlohy zařadilo i návrh KDU-ČSL na snížení hranice pro vstup koalic do dolní komory.

Ohledně způsobu výplaty příspěvku v hmotné nouzi jsou ve hře hned dvě poslanecké novely. Autoři chtějí, aby některé skupiny chudších lidí dostávaly tuto dávku výhradně v penězích. Výplata příspěvku v hmotné nouzi ve formě poukázek byla přijata s účinností od loňského prosince, důvodem byla snaha zamezit zneužívání dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají v poukázkách 35 až 65 procent této dávky.

Do závěrečného schvalování by poslanci mohli poslat spornou předlohu KSČM o zdanění náhrad, které dostávají církve za majetek, jenž se jim nevrátil v restitucích. Ve druhém čtení je také norma ČSSD o obnově proplácení prvních tří dnů nemoci. Výbory se k ní postavily rozdílně. Zatímco sociální ji i za přispění poslanců nejsilnějšího vládního hnutí ANO podpořil, hospodářský výbor doporučil i hlasy členů za ANO zamítnout. Do finále by mohla zamířit i nová úprava pro zpracování osobních údajů a změna v hrazení zdravotnických prostředků.

V úvodním kole by se mohla Sněmovna zabývat například poslaneckým návrhem na zmínění zákona, který o vybraných svátcích uzavřel větší prodejny. Skupina poslanců chce ze zákazu prodeje vyřadit velkoobchody. V prvním čtení jsou také vládní návrh změn podmínek pro provozování směnáren, daňový balíček, který mimo jiné zavádí daň na zahřívaný tabák, a úprava zákona o evidenci tržeb. Obsahuje hlavně úlevy pro drobné podnikatele.

Zářijová schůze Sněmovny by mohla trvat až tři týdny. Poslanci by na ní také mohli prodloužit o půl roku lhůtu pro činnost vyšetřovací komise, která se zabývá privatizací černouhelné společnosti OKD. Předpokládá se, že všechny body návrhu programu schůze ale projednat nestihnou.