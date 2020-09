Posila Vítkovic Polák: Cíl do sezony? Hlavně ji dohrát

Ostrava - Ostře sledovanou postavou bude v nové extraligové sezoně obránce vítkovických hokejistů Roman Polák. Po dlouhých letech strávených v zámořské NHL se rozhodl pro návrat a upsal se Ostravanům na tři roky. Ve staronovém působišti chce prožívat každou sezonu alespoň nějaké zlepšení, tu nadcházející by však za současných okolností hlavně rád dohrál do konce.

Cíle Vítkovic budou bezpochyby sahat výše než k 13. místu z minulé sezony. Zkušený bek se ale i s ohledem na nejistotu, kterou vzbuzuje opět sílící pandemie koronaviru, drží raději při zemi. "Ambice je hlavně dohrát sezonu. To je asi největší ambice," řekl novinářům Polák.

"Týmově chceme udělat co nejlepší výsledek a nejen výsledek. Hrát pro tým. Když jsem podepisoval, říkal jsem, že chci, aby to mělo stoupající tendenci. Na to se zaměřím, ať tam není žádné kolísání nahoru dolů. Ať se nastaví laťka a jdeme nahoru. Nejen v zápase, ale chci to vidět i na trénincích a mimo led," prohlásil Polák.

Čtyřiatřicetiletý hráč situaci ohledně koronaviru intenzivně vnímá. "Asi bych lhal, kdybych řekl, že kluci nejsou nervózní, že sami nevědí, jak to všechno bude. Nějakou dobu bez toho hokeje už jsou, takže jim to chybí. A přejí si, aby se vše rozjelo. Ale jak se to rozjede, v jaké fázi to bude, to ani ti, co jsou nad námi, neví, jak všechno bude," připustil Polák.

I kvůli řadě případů nákazy nemocí covid-19 v hokejovém prostředí je s otazníky, zda se extraliga rozjede podle plánu 17. září. Bývalá opora St. Louis, Dallasu, Toronta a San Jose má ale v tomto ohledu jasno. "Za mě asi není na co čekat, termín je daný, děláme vše, abychom v tom termínu začali, tam to směřujeme. Koronavirus bude s námi napořád, jen se s ním musíme naučit nějakým způsobem žít. Vážně není nač čekat," domnívá se Polák.

Stejně jako ostatní je do určité míry nervózní, jak se bude vše vyvíjet. "Spíš jsem nervózní z toho, že můžeme skončit v karanténě. Ale ze samotného začátku ligy a mého návratu nervózní nejsem. Spíš si jako většina kluků přeju, aby se už konečně začalo a člověk se dostal do nějakého režimu. I když se ten režim může změnit a vypadat to všechno úplně jinak," konstatoval.

Nejistota spojená s koronavirem se podepsala i na prodeji permanentek. Ostravané zatím zaznamenali padesátiprocentní pokles. "Přiznám se, trošku mě to překvapilo. Ale bohužel, takhle to prostě je. Ostravský fanda to asi takto cítí a koronavirus se nedotkl jen klubů, ale i fanoušků a lidí. Třeba taky ještě vyčkávají, a až budou vědět víc, tak si permanentku koupí," řekl Polák.

Vítkovičtí mohou v současnosti pustit do ochozů čtyři a půl tisíce fanoušků. "Nevím, jaká byla průměrná návštěvnost v předešlých letech, možná to kolem těch čtyř a půl tisíce bylo, možná méně. Asi se to nenaplní nikdy, ale padesát procent je strašně málo. Doufám, že se to zvedne. A fanoušek si najde cestu a přijde. Teď je venku ještě sluníčko a lidi asi ani ještě nemyslí na hokej. Až přijde na Ostravsku první smog, fanoušek se zvedne a radši se půjde podívat na hokej," pousmál se Polák.

V čem by měla být síla Vítkovic? "Je to o té dravosti, o tom chtíči a o tom, aby bylo vidět, že ti hráči opravdu chtějí bojovat za mužstvo. Bojovat i za ten region, za Ostravu a hrát ten nejlepší hokej. Ta síla je i v tom, že tým je dobře poskládaný, je tam rychlost, zkušenost, draví mladíci," uvedl. "Když to řeknu za sebe: jsem jeden z těch, co se vrátili, a mohu říct, že to tak vidí i další kluci, co přišli zpátky - není to tak, že bychom sem přišli kariéru jen dohrát. Všichni chtějí udělat nějaký výsledek a hlavně makat za tým," ujistil Polák.

Věří, že současný tým je velmi dobře složený. "Jsou tu starší hráči, kteří mají nějaké zkušenosti, ale i ti mladší draví, kteří chtějí získávat zkušenosti a učit se. V trénincích a přípravných zápasech podávají velmi kvalitní výkony. I když to není možná vidět na výsledcích, ale ty přípravné zápasy jsou k tomu, aby se vyzkoušely různé věci," uvedl Polák.