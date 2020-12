Porucha trakčního vedení komplikuje provoz vlaků v Praze

Praha - Porucha trakčního vedení na odstavném nádraží Praha - jih komplikuje dnes ráno železniční provoz v Praze. Některé osobní vlaky vůbec neodjely, jiné spoje mají desítky minut zpoždění. Týká se to například i rychlíků mezi pražským hlavním nádražím a Poděbrady nebo Kutnou Horou. Podle webu Českých drah potrvá závada zhruba do 08:00, čas je ale pouze orientační.

Porucha trakčního vedení se stala kolem 04:30, způsobil ji silný vítr. "Omezení se dotkne vlaků dálkové a především regionální dopravy v okolí Prahy, které jsou vedeny převážně elektrickými jednotkami CityElefant. V okolí Prahy tak nevyjedou vybrané dálkové a osobní vlaky. Na odstranění závady pracujeme," uvedl mluvčí ČD Robert Pagan.

Pražská integrovaná doprava uvedla, že nevyjelo například několik spojů mezi Prahou a Českým Brodem, nejely ani vlaky z Masarykova nádraží do Kralup a z hlavního nádraží do Berouna nebo do Benešova u Prahy. Některé rychlíky pak mohou mít zpoždění i více než hodinu.