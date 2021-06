Portál: Odjezd do ciziny je nejkomplikovanější pro rodiny s dětmi

Praha - Odjezd na dovolenou je kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím opatřením podle ředitele cestovního portálu Skrz.cz Matěje Dvorského nejkomplikovanější pro rodiny s dětmi. Každá země má jiná pravidla, podmínky se mnohdy liší i u jednotlivých leteckých společností. Rodiny tak téměř nevyjíždějí individuálně, raději využívají služeb cestovních kanceláří, které za ně sledují změny pravidel. Dvorský to řekl ČTK. U cestovní agentury Invia tvoří nyní 40 procent klientů lidé s dětmi. Nejčastěji odlétají do Tuniska a Turecka, uvedla mluvčí agentury Andrea Řezníčková.

Děti doprovázené dospělou osobou pro vstup do mnoha států nepotřebují negativní test na koronavirus. Například do Bulharska se to podle informací na webu ministerstva zahraničí týká dětí do pěti let, u Řecka se to vztahuje na děti, které nedosáhly šesti let, u Chorvatska je dokonce věková hranice 12 let. Německo od 6. června vyřadilo ČR ze seznamu rizikových zemí. Čeští turisté se tak už nemusejí prokazovat testem, podstupovat karanténu nebo se před příjezdem registrovat, výjimka platí u letecké přepravy.

Pravidla se mohou měnit. Aktuální informace lidé naleznou na mapě cestovatele, kterou na svých stránkách ministerstvo zahraničí pravidelně doplňuje o nejnovější údaje. Podrobný přehled o podmínkách vstupu do jednotlivých zemí připravila na webu například také CK Čedok. "Klienti se na nás nejčastěji obracejí s dotazy na podmínky vstupu do jednotlivých zahraničních destinací, platná opatření a také pravidla pro návrat," řekla mluvčí CK Eva Němečková.

Mnoho rodin podle Dvorského zůstane letos kvůli složitým podmínkám v tuzemsku. V případě, že už děti musejí stejně jako dospělí podstoupit test na koronavirus, hrozí podle něj další nebezpečí. "Zejména vícečlenné rodiny mají statisticky větší pravděpodobnost, že jim některý z testů vyjde falešně pozitivní. Dopady by pak byly náročné na organizaci, ale zároveň i finančně nákladné, pokud by třeba musely zůstat v karanténě v cizí zemi," uvedl.

V zahraničí si lidé, kteří odjíždějí s dětmi, vybírají podle Řezníčkové Turecko a Tunisko kvůli poměrně krátkému letu, hotelovým resortům s velkým vyžitím pro děti, jako jsou bazény se skluzavkami a dětské animační programy. Některé hotely mají podle ní i speciální pokoje, uzpůsobené pro malé děti. Rodiny s dětmi si u agentury Invia dále podle Řezníčkové často vybírají evropské destinace jako Řecko, Bulharsko a Chorvatsko.

Vybrané země, kam mohou děti v doprovodu dospělého nyní vstoupit bez testu:

Země Věk Bulharsko do 5 let Chorvatsko do 12 let Itálie do 2 let Rakousko do 10 let Řecko do 6 let Španělsko do 12 let Tunisko do 12 let Turecko do 5 let

Zdroj: Ministerstvo zahraničí, Čedok