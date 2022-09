Porota uznala R. Kellyho vinným z několika sexuálních trestných činů

Chicago - Porota v Chicagu uznala amerického zpěváka R. Kellyho vinným z několika sexuálních trestných činů a z držení materiálů obsahujících dětskou pornografii, informovaly světové agentury. Výši trestu zatím soudce neurčil.

Během pět týdnů trvajícího procesu vystoupilo před porotci několik žen, které popsaly, jak je zpěvák sexuálně zneužíval, když byly nezletilé. Porota rovněž viděla video, na kterém je vidět, jak Kelly obtěžuje svou kmotřenku. Ta vypověděla, že vše začalo v 90. letech, kdy byla ještě teenager.

Pětapadesátiletý zpěvák byl již letos na konci června v New Yorku odsouzen k 30 letům odnětí svobody za dlouholeté sexuální zneužívání žen. Někdejší hvězda hudebního stylu R&B, kterou proslavil hit I Believe I Can Fly, podle prokuratury po dvě desetiletí využívala své slávy k systematickému zneužívání mladých žen a nezletilých, sexuálnímu i psychickému. Kelly se tehdy proti rozsudku odvolal.

Dalším obviněním čelí zpěvák i ve státech Illinois a Minnesota.