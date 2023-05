Pořadím na cyklistickém Giru dnes může zamíchat druhá časovka jednotlivců

Savignano sul Rubicone (Itálie) - Cyklisty na Giru d'Italia dnes čeká druhá časovka jednotlivců tohoto ročníku, která může zamíchat pořadím v čele průběžného pořadí před pondělním volným dnem. Závodníci mají před sebou 35 rovinatých kilometrů ze Savignana sul Rubicone do Ceseny a v růžovém dresu lídra do ní odstartuje Nor Andreas Leknessund.

Profil etapy nabízí ideální příležitost Remcu Evenepoelovi k návratu na první místo. Belgický vítěz úvodní časovky, jenž je považován za největšího favorita letošního Gira, ztrácí po sobotní kopcovité osmé etapě na Leknessunda pouhých osm sekund. Další z adeptů na celkové prvenství Primož Roglič je s mankem 38 sekund třetí.