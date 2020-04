Pořadatelé táborů vyzvali vládu k debatě o podmínkách pro akce

Praha - Riziko přenosu nákazy covid-19 na letních táborech je podle zástupců jejich pořadatelů kontrolovatelné. Dnes proto odeslali dopis zástupcům vlády a hlavní hygieničce, ve kterém je vyzývají k diskusi o podmínkách pro tábory od července. ČTK má dopis k dispozici, je pod ním podepsán mimo jiné předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček. Podle něj je vládou představený plán pro uvolňování opatření proti koronaviru v případě akcí pro děti nejasný. Nesouhlasí s tím, že by se tábory mohly konat až od srpna, nebo by letos vůbec nebyly.

O možnosti, že by při dobrém vývoji epidemie nového koronaviru mohly být tábory až v srpnu, hovořil ve středu ministr školství Robert Plaga (ANO) a epidemiolog Rastislav Maďar. V úterý schválený harmonogram uvolňování opatření proti nákaze zároveň ale počítá s tím, že by se od 8. června mohly konat například sportovní akce až pro 50 lidí a také zotavovací akce pro děti ve věku do 15 let. Mezi zotavovací akce pro děti patří třeba školy v přírodě.

"Jsme trochu zmatení situací, kdy jeden den večer vydá vláda harmonogram, ve kterém je uvedeno, že zotavovací akce pro děti bude možné pořádat. Zároveň je ale v jiném nařízení stanoven limit na 50 osob. Druhý den rezonuje médii, že tábory jsou reálné až od srpna," uvedli dnes organizátoři táborů v dopisu adresovaném zástupcům vlády, Ústředního krizového štábu ČR a hlavní hygieničce Jarmile Rážové. Vyzvali je proto k debatě o tomto tématu.

Podle zástupců pořadatelů táborů je jasné, že se vládní nařízení budou upravovat podle situace. Ocenili rovněž to, že vláda představila plán uvolňování opatření. Upozornili nicméně na to, že pokud budou otevřená obchodní centra a některé děti začnou před prázdninami chodit do školy, mělo by se počítat i s tábory. Podle nich by riziko přenosu koronaviru na táborech při zajištění přísných hygienických podmínek mohlo být i lépe kontrolovatelné než při rodinné dovolené.

K dopisu se kromě ČRDM připojili také zástupci Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže a Sdružení místních samospráv. Organizace, která zastupuje kolem 2000 převážně menších obcí či městských částí, kde se tábory konají, deklarovala podporu při zajišťování táborů i řešení případných krizových situací.

Signatáři dopisu doplnili, že rodiče budou mít o prázdninách omezenou možnost věnovat se dětem. "Letos je situace o to naléhavější, že někteří rodiče již neplánovaně čerpali dovolenou během karanténních omezení," napsali. Podle nich by zákaz letních táborů ekonomicky ohrozil i pořadatele táborů nebo provozovatele táborových základech, kteří už nyní přichází o tržby z důvodu zákazu škol v přírodě a dalších akcí.

ČRDM sdružuje mládežnické organizace, které jsou dlouhodobě největšími pořadateli táborů v Česku. Patří mezi ně například skauti nebo pionýři. V uplynulých letech bylo v ČR podle mluvčí ČRDM Soni Polak každoročně kolem 3000 táborů dotovaných ministerstvem školství.