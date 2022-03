Pořadatelé po dvou letech věří v plnohodnotné hudební festivaly

V Ostravě začal 17. července 2019 mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Potrvá do 20. července 2019.

Praha - Pořadatelé po dvou letech omezení z důvodu koronavirových opatření letos věří v plnohodnotné festivaly populární hudby se zahraničními hosty. Po odchodu dlouhodobých partnerů někteří hospodaří s nižšími rozpočty, ale tvrdí, že se to na kvalitě programu neprojeví. Dva roky většinou finančně zvládli díky dotacím i skutečnosti, že si mnoho lidí nechalo loňské a předloňské vstupenky na letošní rok. Před příchodem pandemie v Česku fungovalo na 400 hudebních festivalů, za poslední dva roky ubyly především akce lokálního charakteru. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Členové asociace hudebních festivalů Festas, která sdružuje většinu hudebních festivalů v Česku, na základě prohlášení členů vlády o uvolnění protipandemických opatření připravují letní akce bez omezení. Přestože se objevují obavy z vývoje situace na Ukrajině, kterou napadlo Rusko, těší se festivaly na návrat letní sezony bez rozdělování návštěvníků, bez kapacitních omezení, bez respirátorů a bez dalších nařízení, která znemožňovala plnohodnotné prožití hudebních akcí.

"Koukáme se na to s relativním optimismem, protože se zdá, že pandemie klesá. Prodeje lístků se malinko rozeběhly a lidé se těší na léto. Myslím, že to ještě bude chviličku trvat, než se to rozběhne naplno, nepřispívá k tomu ani válečný stav na Ukrajině," řekl ČTK pořadatel PřehradaFestu a Hudby na Vinicích Tomáš Staněk.

Velké festivaly lákají na známá zahraniční jména. Například Colours of Ostrava, jehož 19. ročník se uskuteční od 13. do 16. července, nabízí program v čele s The Killers, Twenty One Pilots, LP, Franz Ferdinand nebo Tindersticks. Vedle hudby nabídne festival doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, filmy či výtvarné instalace. Zástupci metalového festivalu Basinfirefest, který se bude konat 23. až 26. června ve Spáleném Poříčí, nabízí jako hlavní hvězdu průkopníky nové vlny britského heavy metalu, skupinu Saxon.

Festival TrutnOFF v Brně zahájí v areálu Na Střelnici 18. srpna bohoslužba za čtyři dny míru a přátelství. V jeho rámci se letos uskuteční i diskuse o svobodě Ukrajiny. Hudební program nabídne The Sisters of Mercy, Anetu Langerovou, The Subways nebo slovenskou punkovou legendu Davová psychóza.

Svůj dva roky odkládaný pátý ročník chystá také festival Metronome Prague. Bude 23. až 26. června na Výstavišti Praha. Potvrzenou novinkou je vystoupení kapely Mig 21 s Orchestrem Národního divadla s názvem SymfoMIG. Hlavními hvězdami budou australský zpěvák Nick Cave se skupinou The Bad Seeds, klasici elektronické hudby Underworld, americký zpěvák a skladatel Beck nebo britské indiepopové duo Oh Wonder.

"Programy letních festivalů slibují velkolepý návrat. Asi nikdy jsme v nabídce domácích hudebních festivalů neviděli takovou koncentraci hvězdných jmen. A to i přesto, že se musí vyrovnat s nižšími rozpočty kvůli odlivu některých partnerů, kteří se po dvou letech budou na festivaly vracet postupně," podotkl ředitel Festas Marek Vohralík.

Noví návštěvníci, kteří nemají vstupenky odložené z neuskutečněných akcí, musejí počítat s jejich zdražením. Více lidé zaplatí i za služby. Pořadatelé zase čelí nové skutečnosti, že si fanoušci na akce kupují lístky často na poslední chvíli.