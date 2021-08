Pořadatelé festivalů jsou nejistí z nových opatření pro hromadné akce

Praha - Pořadatelé kulturních akcí zvažují, zda budou prodávat na události po 1. září zvlášť vstupenky pro očkované a zvláště pro ty, kteří počítají s testem jako podmínkou účasti. Jiní jsou z nově vyhlášeného vládního opatření nejistí a prodávají dál vstupenky v předprodeji s tím, že nakupující a potenciální divák se bude muset prokázat před vstupem na akci jedním ze tří dokladů o své bezinfekčnosti. Vyplynulo to z jejich odpovědí na dotaz ČTK.

Pořadatelé většinou vítají možnost hrát pro neomezený počet návštěvníků, mnozí však velké akce s mnohatisícovým publikem přesunuli do budoucna nebo uspořádali v menší podobě, nová opatření se jich tak již nedotknou.

Vláda v pondělí schválila změnu podmínek účasti na hromadných akcích. Na kulturních akcích bude možné naplnit celou kapacitu vnitřních i vnějších prostor. Do zaplnění 3000 osob bude jedno, zda budou mít lidé platný test na koronavirus, budou očkováni proti koronaviru nebo zda v posledních 180 dnech prodělali tuto chorobu. Při vyšší kapacitě musí být nově minimálně polovina kapacity obsazena osobami, které jsou plně očkované nebo prodělaly covid-19. Zbylou část kapacity mohou obsadit testované osoby.

"Pozitivně na tom vnímám to, že slyším slova 'neomezená kapacita', protože ostatní to také mají, v továrně, v dopravě i v hypermarketu. Kolik lidí tam projde, nikdo neřeší. To přepočítávání, to je dotaz na vládu, jak to chtějí dělat, na to my žádné nástroje nemáme," řekl dnes ČTK ředitel festivalu Metronome Prague David Gaydečka. Festival svůj hlavní program přesunul na příští rok, v září uspořádá třídenní akci nazvanou Metronome Prague Warm Up, kde mimo jiné vystoupí britská skupina Morcheeba a zazní pocta hudebníkovi Ivanu Královi.

Gaydečka soudí, že od nápadu s rozpočítáváním publika na testované a očkované se upustí. Bez najmutí IT firem, které se napojí na aplikaci Tečka a něco naprogramují, je to podle něj velmi obtížné zvládnout.

"Ve výsledku na akce může přijít větší počet účastníků, kterým stačí negativní test, což je pro organizátory dobrá zpráva. Nyní s negativním testem mohou přijít maximálně 3000 lidí. To ještě ale nemusí znamenat výrazný nárůst návštěvnosti. Od září budou PCR i antigenní testy zpoplatněné. Tento fakt může řadu lidí od hromadných akcí odradit," sdělil ČTK Tomáš Nejeschleba, ředitel společnosti Enigoo, která se zabývá vstupenkovými systémy na kulturních a sportovních akcích.

"Společně s organizátory nyní řešíme nový způsob prodeje vstupenek. Zvažujeme například variantu, kdy se budou prodávat zvlášť vstupenky pro očkované a zvlášť pro ty, kteří počítají s testem," doplnil. "Vláda sice pravidelně rozvolňuje, ale pro nás a organizátory změny v přepočítávání návštěvníků situaci komplikují. Každá taková změna znamená přepracování vstupenkového systému. Časté a někdy nejasné změny ve vládních nařízeních dělají totiž situaci pro mnoho lidí nečitelnou," uvedl Nejeschleba.

V září se uskuteční také třeba festival Prague Sounds, který počítá s plovoucí scénou na Vltavě. Tomu nová opatření podle mluvčího Radka Babičky plány nemění, počítá se maximálně s tisícovkou návštěvníků. Hlavní program má v září také Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, na němž vystoupí legenda opery Plácido Domingo, houslistka Leticia Moreno, jazzový bubeník Billy Cobham či basbarytonista Adam Plachetka. "Jsme rádi, že se kapacita kulturních akcí rozvolnila a můžeme obsadit všechna místa. Naše maximální obsazenost však nedosahuje stanovené hranice 3000 návštěvníků, a proto se nás nová nařízení netýkají," sdělil ČTK prezident festivalu Jaromír Boháč.