Pořadatelé den před začátkem zrušili Slavnosti piva v Brně

Brno - Jediný den před začátkem zrušili pořadatelé Slavnosti piva Františka Ondřeje Poupěte, jejichž druhý ročník se měl uskutečnit v pátek 25. září v centru Brna. ČTK to řekl zástupce agentury Snip&Co Ondřej Morávek. Pořádání znemožnil vývoj pandemie koronaviru, množstevní omezení návštěvníků venkovních akcí a povinnost nošení roušek.

Loni měly slavnosti podobu třídenního festivalu se 100 druhy piva a odehrávaly se na brněnském koupališti Riviéra. Letos pořadatelé už od jara tušili, že takový formát nebude v době pandemie udržitelný.

"Slavnosti ale byly od počátku plánované do podzimního termínu. Chtěli jsme termíny střídat, jeden rok je uspořádat na jaře, další rok na podzim právě okolo svátku svatého Václava. Letos se měly slavnosti odehrávat na hradě Špilberk a měly trvat dva dny," popsal Morávek.

Když během léta začínalo být jasné, že do podzimu pandemie neodezní, rozhodli se pořadatelé, mezi nimiž byl i Českomoravský svaz minipivovarů, že festival zmenší a přesunou do centra na Šilingrovo náměstí, v jehož sousedství vzniká pivovarský dům, co nese jméno sládka Poupěte.

"Akce měla začít hodinu před polednem a skončit v 21:30. Domluvili jsme účast desítky pivovarů, které měly u stánků na Šilingrově náměstí i přilehlé dvoraně nabízet třicítku piv. Předpokládali jsme, že se za dobu trvání slavností na prostranství vystřídají dvě tisícovky lidí s tím, že v jednom okamžiku lidí nebude pohromadě víc než pár stovek, což se ještě na začátku týdne do pravidel ministerstva zdravotnictví bez potíží vešlo," uvedl Morávek.

Vývoj pandemie a opatření proti šíření koronaviru ale pořádání v podstatě znemožnil. "Pro venkovní akce je povoleno 50 stojících hostů, navíc v Brně musí být u venkovních hromadných akcí roušky. To v podstatě znemožňuje konzumaci. V centu Brna navíc místa k sezení těžko vytvoříme. Proto jsme se rozhodli slavnosti zrušit, snad se je podaří uspořádat na jaře," uzavřel Morávek. Pořadatelé zachovali jen slavnostní odhalení sochy sládka Poupěte, jehož jméno slavnosti nesou.

Na jižní Moravě bylo ke středeční půlnoci 1616 nakažených koronavirem, z toho 629 případů přímo v Brně. Denně v kraji přibývá až 300 nových případů. Hygienici od středečního rána zakázali prezenční výuku na vysokých školách a nařídili roušky na venkovních akcích s více než 100 lidmi. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví platných od rána musí mít při venkovních akcích nad 50 lidí každý účastník místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.