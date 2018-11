Ostrava - Pořadatelé festivalu Colours of Ostrava hledají náhradu za Agrofert, který se rozhodl ukončit podporu této akce. Organizátoři věří, že nového hlavního partnera brzy najdou a nebudou muset šetřit třeba na programu. ČTK to dnes řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák. Příští ročník festivalu se v Dolních Vítkovicích uskuteční od 17. do 20. července 2019. Už dříve pořadatelé avizovali, že hlavní hvězdou bude kapela The Cure.

"Hledáme nového partnera. Rozhodně nechceme omezovat program nebo další možnosti vyžití návštěvníků v areálu. Věříme, že partnera najdeme," řekl Sedlák. Podle něj se proto s možností škrtů v rozpočtu nyní nepočítá. "Je to jen hypotetická otázka," dodal.

Informaci o konci spolupráce mezi festivalem a Agrofertem pořadatelé zveřejnili na svém facebooku. "Jde o rozhodnutí ze strany Agrofertu," řekl k tomu Sedlák. Ve středu na konec spolupráce upozornil server Aktuálně.cz, kterému mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka řekl, že důvody jsou ekonomické. "Naše dlouholeté partnerství s festivalem Colours of Ostrava jsme museli ukončit. Důvodem jsou hospodářské výsledky koncernu Agrofert. Situace si žádá úsporná opatření, která se dotýkají též oblasti marketingových aktivit, jako je podpora různých festivalů," řekl serveru.

Zároveň dodal, že tento krok nesouvisí s tím, jak se proti předsedovi ANO Andrejovi Babišovi a společnostem, které dřív vlastnil, letos vymezil zpěvák Tomáš Klus. "Abychom se vyhnuli možným spekulacím, tak chceme uvést, že situace není způsobena letošními výzvami a bojkoty některých umělců v čele s Tomášem Klusem. Jsme rádi, že jsme mohli být partnerem tak významné akce, jakou je festival Colours of Ostrava. Až se naše hospodářské výsledky opět zlepší, tak nevylučujeme možnost znovunavázání spolupráce," dodal Hanzelka.

Premiér Babiš (ANO) Agrofert vlastnil, loni v únoru jej kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Sedlák dnes ČTK s odvoláním na obchodní tajemství nechtěl říct, jakou částkou Agrofert festival ročně podporoval. Kromě Agrofertu má Colours of Ostrava ještě další partnery.