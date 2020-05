Pořadatelé budou moci dávat za zrušené kulturní akce poukazy

Praha - Pořadatelé zrušených kulturních akcí zřejmě budou moci odložit vrácení peněz za uhrazené vstupné. Lidé budou moci organizátory požádat o poukaz na náhradní nebo odloženou akci. Na odklad vrácení platby by měla platit takzvaná ochranná doba do konce října příštího roku. Předpokládá to vládní návrh zákona, který dnes zrychleně schválila Sněmovna. Předloha má zmírnit dopady koronavirové krize na kulturu. Promotéři a producenti považují vouchery za nevhodné. Podobný princip už platí pro cestovní kanceláře.

Zákon se vztahuje na kulturní akce, které se měly konat do konce letošního října. O poukaz místo vrácení vstupného budou moci zákazníci požádat organizátory do konce března příštího roku. Voucher dostanou nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. V ochranné době budou muset pořadatelé nabídnout náhradní nebo odloženou kulturní akci ve stejné nebo vyšší hodnotě. Dominik Feri (TOP 09) prosadil povinnost, podle níž pořadatelé budou muset předplatitele vstupného o jejich právech informovat. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Ochranná doba podle předlohy skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti, nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu. Podle schváleného pozměňovacího návrhu Terezy Hyťhové (SPD) se navíc taková náhradní akce bude muset uskutečnit do konce října příštího roku.

Na okamžité vrácení peněz budou mít podle zákona nárok zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé. Ostatní lidé, kteří o poukaz nepožádají, se dočkají vrácení peněz za vstupné nejpozději v polovině listopadu příštího roku.

Koronavirová krize podle důvodové zprávy kulturu zcela paralyzovala a tento trh bude i do budoucna omezen nejistotou z vývoje situace i případnými obavami o zdraví návštěvníků a účinkujících. "Navrhovaný zákon má za cíl odvrátit hrozící hromadné úpadky pořadatelů kulturních akcí, kterým v souvislosti s dopady pandemie chybí likvidní finanční prostředky, neboť většinu prostředků již použili na přípravy, zálohy umělců a dodavatelů souvisejících služeb," stojí ve zdůvodnění.

Restrikce v kultuře vláda zavedla od 10. března. Od 11. května se budou moci konat kulturní akce s účastní do 100 lidí. V divadlech a kinech bude možné obsadit jen každou druhou řadu. Nejvýše dvojici diváků bude muset od dalších oddělit volné sedadlo. Některým divadlům se proto ani nevyplatí otevřít. Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky se letos neuskuteční vůbec.

Promotéři a producenti považují vouchery pro kulturu za nevhodné

Pomoc v podobě voucherů je pro segment kultury nevhodná a maximálně může pomoci pořadatelům některých hudebních festivalů. Okamžité vrácení daně z přidané hodnoty (DPH), které stát za zrušené akce vybral, by bylo mnohem účinnější pomocí. V otevřeném dopise ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) to píše Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury (APPOK).

APPOK dále žádá vládu o jasné formulování plánu, kdy a za jakých podmínek bude možné obnovit pořádání kulturních akcí a umění všech žánrů. Jednotný manuál pro pořadatele kulturních akcí se však podle ministerstva vytvořit nedá, protože každá akce má jiný charakter. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) to pravděpodobně bude záviset na individuálních jednáních pořadatelů s krajskými hygieniky a ministerstvo bude mít úlohu prostředníka.

Podle APPOK kultura kvůli covid-19 počítá souhrnné ztráty v miliardách korun. Finanční obrat kultury ročně podle promotérů a producentů přesahuje 300 miliard korun. "Tato částka je srovnatelná s ročním obratem výrobce Škoda Auto, který již má od státu jasně daný záchranný plán a auta se začala opět vyrábět i prodávat. Lidem pracujícím v kultuře zatím nikdo žádný plán nedal," píše se v prohlášení.

Zaorálek sdělil, že navrhne snížit DPH na vstupenky z 15 na deset procent nebo pomoci provozovatelům kulturních zařízení tím, že jim stát uhradí polovinu nájmu. Potvrdil, že tisícihlavé festivaly se letos v létě nebudou moci konat, ale dodal, že hranice toho, jestli bude smět být na jedné akci sto, nebo více lidí, se možná bude po 25. květnu posouvat.

Pracovní skupina APPOK, složená z profesionálů zastupujících producenty a promotéry, výkonné umělce a technické profese, navrhuje podmínky, které nabízí jako základ k jednání o možnostech dalšího uvolňování podmínek pro kulturní akce. Mimo jiné mají připravena hygienicko-bezpečnostní opatření, která budou na svých akcích vyžadovat a dodržovat.