Pořád nás to baví, radovaly se Krejčíková se Siniakovou po obhajobě v Austrálii

Melbourne - Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková pokračují na vítězné vlně, dál si užívají vzájemnou spolupráci a po obhajobě titulu na Australian Open cílí na další úspěchy. České tenistky potvrdily v Melbourne roli turnajových jedniček a díky finálovému triumfu nad japonským párem Šúko Aojamaová, Ena Šibaharová 6:4, 6:3 získaly už sedmý grandslamový titul. V rozhovoru pro Radiožurnál označily za hlavní důvod úspěchů vzájemnou sehranost a chuť posouvat se dál.

"Obhájit titul je určitě něčím speciální. Jsem ráda, že se nám to znovu povedlo. Byla jsem nervózní, protože to chce člověk dotáhnout až do konce," řekla Siniaková.

Olympijské šampionky z Tokia ztratily během turnaje jen jeden set a na grandslamech vyhrály 24. zápas po sobě. Vedle loňského triumfu v Melbourne uspěly také ve Wimbledonu a na US Open. Nehrály jen Roland Garros, z něhož se odhlásily kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus.

"Strašně ráda hraju debl a jsem hrozně ráda, že se nám s Kačkou takhle daří. A i když spolu třeba delší dobu nehrajeme, stačí nám jeden zápas a zase se do toho dostaneme. Hrozně si toho vážím a nemůžu říct, že je nějaký strop, u kterého si řeknu, že to je konec," uvedla Krejčíková.

Obě hráčky spolu nastupují už od roku 2013. Po úspěších mezi juniorkami se jim nyní daří i mezi elitou. "Jsem hrozně ráda, že to funguje, protože to není jednoduché. Singl je pořád priorita, každá se vracíme domů úplně jinam. Opravdu se sejdeme potom na kurtu a myslím, že když na sobě každá zvlášť pracujeme, tak se to pak projeví. I když nás všichni znají, stále se zlepšujeme a děláme jim to těžší a těžší. I proto to funguje, protože na sobě pracujeme a chceme být lepší a lepší," podotkla Siniaková.

Aktuálně nejlepší deblový pár světa dělí už jen dva tituly od vyrovnání výkonu Heleny Sukové. Jana Novotná vyhrála grandslam ve čtyřhře dvanáctkrát. Rekordmankami podle počtu společných grandslamových trofejí jsou Američanky Pam Shriverová a Martina Navrátilová s dvaceti triumfy.

"Takhle se na to úplně nekoukáme. Člověk se soustředí na svou hru, a když jde do turnaje, chce zvítězit. Je skvělé, že je to sedmý grandslamový titul, ale myslím, že to takto nepočítáme. Pracujeme na sobě, chceme se zlepšovat v singlu i v deblu a je super, že se to daří. Když tam časem bude dvacítka, bude to krásné, ale nepřemýšlíme o tom," uvedla Siniaková.

S tím souhlasí i sedmadvacetiletá Krejčíková. "To, že se nám takhle zadařilo už posedmé, je nádherné a doufám, že do budoucna přidáme další tituly. Kdybychom se někdy dostaly takto vysoko, bylo by to překrásné, ale to je daleko," řekla.

Dvojnásobné vítězce předloňského Roland Garros se ale v Austrálii daří. Vedle dvou titulů v ženské čtyřhře získala i tři v mixu. "Je to asi země zaslíbená, titulově je to můj neúspěšnější grandslam. Mám z toho obrovskou radost. Vím, kolik je za tím tvrdé práce. Je to náročné a ne každý to může dělat. Jsem ráda, jak to zvládám a jak to zvládají všichni kolem mě," dodala Krejčíková.