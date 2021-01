Pořad ČT 13. komnata slaví v lednu patnáct let své existence

Praha - Cyklus 13. komnata, jenž patří mezi nejdéle vysílané publicistické relace České televize (ČT), slaví letos v lednu patnáct let své existence. Od roku 2006 pořad představil osudy více než pěti set osobností. Bezmála tři desítky dalších uvede letos. V nových dílech se objeví herečka Michaela Kuklová, kytarista Lubomír Brabec nebo moderátor Bořek Slezáček. V nejbližší epizodě 15. ledna bude zahraniční zpravodaj Vít Pohanka vyprávět, jak byl s Michalem Kubalem a kameramanem ČT Petrem Klímou v dubnu 2004 při své práci unesen, vězněn a vyslýchán iráckými ozbrojenci. ČTK o tom za ČT informovala Lucie Vaněčková.

Pořad prostřednictvím stovek osobností popsal mnoho společensky aktuálních témat - od vážných onemocnění, přes ztrátu blízkého člověka, úrazy, psychické nemoci, závislosti, perzekuce komunistickým režimem, extremismus, domácí násilí až po únos nebo komplikované rozpady rodin.

"Třináctá komnata funguje jako léčba příběhem nebo chcete-li sdílením. Chceme prostřednictvím vyprávění známých osobností, které překonaly svá trápení, nabídnout lék a radu všem těm, jimž se přihodilo něco podobného a hledají pomoc. A snad se nám to i daří. Píší nám diváci, že se pro ně ten či onen příběh stal vzpruhou a inspirací, a ozývají se dokonce i různé léčebny, jež některé díly z našeho cyklu využívají při skupinové terapii," uvedla autorka a vedoucí projektu Iveta Toušlová.

Za patnáct let pořadem prošlo velké množství režisérů a režisérek. Byli mezi nimi i Olga Sommerová, Veronika Stehlíková, Vít Olmer nebo Robert Sedláček. 13. komnatu loni pravidelně sledovalo 714.000. První díl se na obrazovce ČT objevil 3. ledna 2006. Byl věnovaný Tereze Pergnerové a způsobil tehdy velký ohlas - nenechalo si jej ujít více než 1,5 milionu diváků. V posledních letech byly nejvyhledávanější díly se Zdenou Studénkovou a s Václavem Neckářem.

"Na letošní rok chystáme dvacet šest dílů a všechny příběhy jsou opět hodně silné. Ale mě osobně velmi zasáhl osud Michaely Kuklové. Soudní martyrium, jimž si kvůli dluhům svého ex manžela prošla, a s nimiž sama neměla nic společného, by zlomilo i mnohem tvrdší povahy, natož jemnou křehkou ženu. Vždyť mohla přijít úplně o vše a skončit de facto na ulici. Ona to ale psychicky ustála a prokázala tak svoji vnitřní sílu. Bohužel si tento vleklý a léta trvající boj vybral svoji daň v podobě zákeřné nemoci, s jejímiž následky se statečně vyrovnává dodnes," sdělila Toušlová.