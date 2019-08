Populaci ohrožených supů v Bulharku posílí další dva z ČR

Praha - Populaci ohrožených supů mrchožravých v Bulharsku posílí další dva dravci odchovaní v Česku. Tentokrát budou do volné přírody tamních hor vypuštěny dvě samičky supa mrchožravého z pražské a zlínské zoologické zahrady, předtím ale několik dnů stráví na umělém a zabezpečeném hnízdě v pohoří Rodopy. ČTK to sdělili zástupci pražské zoo, která ptáky do Bulharska dopravila a která se zlínskou zoo na jejich chovu a následném vypouštění do přírody spolupracuje.

Pražská zahrada je do projektu na ochranu dravců na Balkáně zapojena několik let. Podle ředitele zoo Miroslava Bobka v Bulharsku nyní žije méně než 30 párů supa mrchožravého. Pražská zoo na začátku spolupráce na ochraně supí populace nejdříve zajistila výstavbu chovných voliér ve Staré Zagoře, v roce 2016 pak začalo experimentální vypouštění dravců a do letošního roku tak vylétlo do bulharských hor 13 supů, z toho osm z pražské zoo, uvedl Bobek.

Naposledy pražská zoo dovezla do Bulharska v únoru chovný pár, supy Lilly a Andyho. Právě s jejich dvěma mláďaty za zhruba deset dnů vypustí ochranáři ze zabezpečeného hnízda do volné přírody i samičky, které zoo dovezla do Bulharska nyní.

"Východní Rodopy jsou místem s nejvyšší populací supů mrchožravých na Balkáně, stále je to však málo. Čím více dalších jich zde vypustíme, tím lépe," uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Sup mrchožravý patří mezi nejohroženější druh supů žijících v Evropě. V Praze jsou tito dravci k vidění od 30. let minulého století, zoo je úspěšná i v odchovech mláďat. První mrchožrout tam byl odchován v roce 2000 a dosud se tam vylíhlo 32 mláďat.

Zlínská zoo chová supy mrchožravé od roku 2007 a první mládě se tam vylíhlo v roce 2013 a dosud jich odchovala 11.