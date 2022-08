Poptávka po krbech je na internetu až desetinásobná, výrobci nestíhají

Praha - Poptávka po krbech na internetu je meziročně podle analýzy společnosti Upgates až desetinásobná. Reálně by byla vyšší, výrobci ji ale nestíhají pokrývat. Lidé na některé modely krbových kamen čekají půl roku i déle, a to navzdory zdražení o desítky procent. Důvodem vysokého zájmu je prudké zdražení elektřiny a plynu. Z krbu coby původně spíše dekorativního vybavení domácnosti se tak stává hlavní zdroj tepla. ČTK to sdělil Martin Pech, obchodní ředitel firmy Upgates, která poskytuje řešení pro tvorbu a pronájem e-shopů.

Průměrná hodnota objednávky je proti loňsku podle analýzy o 123 procent vyšší. "Je to zčásti dáno zdražením zboží a zčásti tím, že lidé už tolik neobjednávají pouze příslušenství, ale rovnou celá krbová kamna," uvedl Pech. Nová a kvalitní krbová kamna lidé na internetu podle Pecha pořídí za zhruba 20.000 korun, výjimkou ale nejsou ani modely kolem 100.000 korun. E-shopy s krbovými kamny mají proti loňsku trojnásobné tržby, ukázala dále analýza.

Pech předpokládá další růst poptávky, až se venku ochladí. Extrémní prodeje podle něj potrvají na podzim a celý příští rok. "Zájem o krbová kamna je nebývalý. Příčinou jsou rostoucí ceny energií a nejistota, která nutí domácnosti k návratu ke klasickému vytápění pomocí dřeva, které je dnes bezkonkurenčně nejlevnějším zdrojem vytápění," řekl Michal Sádecký z on-line obchodu Give.cz.

Soukromé firmy i Lesy ČR podle zjištění ČTK sledují výrazný nárůst poptávky po dřevu. Průměrná cena letos ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 111 procent, za metr krychlový lidé zaplatí asi 1000 korun, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Velké množství zakázek eviduje například také výrobce a distributor komínů společnost Almeva. "V současné době pokračuje boom nových instalací a rekonstrukcí komínů a spotřebičů na pevná paliva," uvedl ředitel firmy Pavel Mareček.

Ceny elektřiny v červenci podle statistiků meziročně vzrostly o 33,6 procenta, plyn zdražil o 59,8 procenta.