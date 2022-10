Popravenou herečku Letenskou připomíná u kladenského divadla pamětní dlaždice

Kladno - Popravenou herečku Annu Letenskou ode dneška připomíná u kladenského divadla pamětní dlaždice. Na zdejší scéně Letenská působila v sezoně 1935/1936. Nacisté ji zavraždili 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Jejím posledním snímkem byla komedie Přijdu hned, měla premiéru až po hereččině smrti. Autorem návrhu pamětní dlaždice je sochař a malíř Zdeněk Manina. Vznikl také komiks věnovaný životu Letenské vytvořený studentkou kladenského gymnázia Barborou Müllerovou. ČTK to při slavnostním odhalení bronzové dlaždice řekla Marcela Šmejkalová, která je knihovnicí v kladenském gymnáziu a vede též dramatický kroužek.

Bližší informace k angažmá Letenské v Kladně se nepodařilo zjistit ani v divadelním archivu. "Jediné, co se dá dohledat, že tu byla ona i její sestra v angažmá," uvedla Šmejkalová. Bližší fakta, například o rolích, známá nejsou.

Müllerová je autorkou návrhu pamětní placky věnované Anně Letenské, kterou dostali účastníci dnešní akce a za komiks zachycující životní příběh herečky je nominovaná na Cenu hejtmanky Středočeského kraje. "Je to můj první větší projekt," řekla ČTK Müllerová, která se snažila o Letenské zjistit maximum informací. V malování by chtěla i do budoucna pokračovat.

Gymnázium a divadlo podle Šmejkalové dlouhodobě spolupracují v rámci fungování dramatického kroužku. Osud herečky si studenti každoročně připomínají ve škole a pro dnešní akci nachystali i tematickou výzdobu. Někteří také byli v pondělí v koncentračním táboře Mauthausen uctít památku 262 Čechů a Češek, kteří tam byli před 80 lety popraveni.

Kromě odhalení pamětní dlaždice dnes divadlo uvedlo představení z období Heydrichiády Jak jsem potkal Ďábla, které je poctou spisovateli a novináři Otu Pavlovi.

Film přijdu hned dokončila Letenská už v době, kdy byl její manžel Vladislav Čaloun zatčen za pomoc rodině lékaře, jenž ošetřoval jednoho z parašutistů, kteří zabili říšského protektora Reinharda Heydricha. Po dokončení filmu zatkli začátkem září 1942 i Letenskou. Čaloun byl popraven v roce 1943.

Prvorepubliková herečka pocházela z divadelnické rodiny. Narodila se 29. srpna 1904 v Nýřanech na Plzeňsku. Na jevišti vystupovala od dětství, prošla divadly v Českých Budějovicích, Olomouci, Bratislavě a Kladně, od poloviny 30. let se usadila v Praze a mezi roky 1939 a 1942 patřila k výrazným tvářím Vinohradského divadla. Po příchodu do metropole se tato herečka s velkým komediálním talentem uplatnila i u filmu, byť jen v menších rolích. Její jméno dnes nesou ulice v Praze a Ostravě, v Divadle na Vinohradech je umístěna pamětní deska s bustou. Herečkou se stala i její sestra Růžena Nováková.