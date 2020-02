Popadané stromy uzavřely silnici na Prachaticku, na Liberecku sněží

České Budějovice - Kvůli popadaným stromům je v obou směrech uzavřená frekventovaná silnice I/4 mezi Vimperkem a Strážným na Prachaticku. Stromy polámal noční vítr. V Libereckém kraji dnes ráno sněžilo, hlavně v horách. Silničáři uzavřeli kvůli sněžení po dohodě s policií pro kamiony nad šest tun s výjimkou autobusů silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo. Hasiči v Plzeňském kraji likvidovali dnes od 04:00 už na 35 místech stromy popadané na silnicích i jiných místech.

Jihočeský kraj

Kvůli popadaným stromům je v obou směrech uzavřená frekventovaná silnice I/4 mezi Vimperkem a Strážným na Prachaticku. Stromy polámal noční vítr. Vozovku často využívá především nákladní doprava při tranzitu do Německa. Objízdné trasy vedou po vedlejších silnicích, řekla dnes ráno ČTK mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.

"Na Prachaticku je podle našich informací nejvíce popadaných stromů v kraji," uvedla. Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem. Poryvy s nárazy o rychlosti až nad 65 kilometrů za hodinu mohou být do dnešního odpoledne. Nyní je v Jihočeském kraji až deset stupňů Celsia nad nulou. Přes den teploty mírně klesnou a mohou se vyskytovat srážky, někde i sněžení.

Královéhradecký kraj

Ve vyšších polohách Královéhradeckého kraje v noci na dnešek a dnes ráno sněžilo. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin asi 20 centimetrů sněhu. V Orlických horách ráno na silnicích zůstávala vrstva mokrého sněhu. V nižších polohách kraje dnes ráno pršelo. Vyplývá to z informací silničářů, meteorologů a horské služby v kraji.

Meteorologové upozornili, že na horách v Královéhradeckém kraji může dnes napadnout až 25 centimetrů sněhu. V polohách nad 400 metrů nad mořem by mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu. Vítr by dnes mohl mít v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině a mohl by tvořit sněhové jazyky. Teploty by se dnes měly pohybovat od dvou do pěti stupňů, na horách kolem minus jednoho stupně.

Liberecký kraj

Silničáři v Libereckém kraji dnes uzavřeli kvůli sněžení po dohodě s policií pro kamiony nad šest tun s výjimkou autobusů silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo. Na vozovce je mokrý těžký uježděný sníh, pro kamiony je silnice jen obtížně sjízdná, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starost údržbu krajských silnic i části silnic první třídy. Cesta přes Oldřichov v Hájích se nesolí, na Raspenavu, Hejnice a Lázně Libverda tak musí těžké nákladní vozy po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

V Libereckém kraji od rána sněží, sněžení se postupně rozšířilo na většinu území. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, rozbředlý sníh je místy i na hlavních tazích. Pozor by si měli dát hlavně řidiči kamionů na cestě do Polska přes Harrachov. Na silnici je vrstva čerstvého sněhu, která může klouzat. "Opatrní by měli být motoristé také třeba na libereckém Ještědu," řekl Petr Šén.

Dnes bude sněhu přibývat, podle meteorologů může v horách napadnout až 20 centimetrů. Problémy mohou mít v takovém případě hlavně kamiony ve stoupání na Kořenov a Harrachov a dál do Polska. K zablokování provozu na 17kilometrovém úseku z Tanvaldu na Harrachov stačí jediný kamion uvízlý v kopci. Zatím je silnice pro kamiony průjezdná, silničáři ale řidičům doporučují alternativní trasu do Polska po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Je jen mokrá a bez problémů sjízdná.

Teploty v Libereckém kraji se pohybují od minus jednoho do tří stupňů Celsia a podobné by se měly udržet po celý den. Silnější sněžení čekají silničáři v noci na středu. "Uděláme ale vše proto, abychom silnici na Harrachov pro kamiony zavírat nemuseli," dodal Šén.

Plzeňský kraj

Hasiči v Plzeňském kraji likvidovali dnes od 04:00 už na 35 místech stromy popadané na silnicích i jiných místech. Silný vítr s deštěm působil největší problémy na Šumavě a v Pošumaví na Klatovsku a částečně a Domažlicku. Mezi Hlubokou a Chodskou Lhotou u Kdyně na Domažlicku leží strom přes koleje na lokální trati. Hasiči ho dstraňují a jezdí tam náhradní autobusová doprava, řekl dnes ráno ČTK mluvčí hasičů Petr Poncar.

"Lokálka s pěti cestujícími najela na strom, nikomu se nic nestalo. Neprůjezdnou větší silnici nemáme hlášenou," uvedl. Na místo míří drážní inspektoři. Hasiči jezdí do terénu stále, poslední hlášená událost byla zatím v 07:40 v Hodousicích u Nýrska na Klatovsku.

Nejvíce popadaných stromů bylo dosud ve vyšších polohách Železné Rudy a v Sušici a okolí. Na Plzeňsku byl relativní klid, ale pršelo tam celou noc a i ráno poprchávala. V Plzni čerpali hasiči lagunu na silnici, kterou způsobily ucpané kanály.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách dnes ráno komplikuje sněžení a vítr. Hasiči vyjížděli k popadaným stromům a častěji zasahují u dopravních nehod, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Od půlnoci hasiči odstraňovali ze silnic čtyři popadané stromy, a to na Rakovnicku a Mladoboleslavsku a dva případy se staly v okrese Praha-východ. "Aktuálně vyjíždíme k dalším dvěma případům na Příbramsku a Mladoboleslavsku," uvedl Gabriel před 9:00. Strom přes silnici brání provozu v obci Strenice na Mladoboleslavsku a spadlá větev zasahuje do silnice v Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku.

Kvůli drobnému sněžení hasiči častěji vyjíždějí také k dopravním nehodám. Ráno zasahovali zejména na třetím kilometru dálnice D8 ve směru do Prahy u hromadné nehody čtyř aut. Jeden člověk byl lehce zraněn, dálnice byla dočasně neprůjezdná.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině odstraňují od rána stromy popadané na silnice kvůli silnému větru. Už vyjížděli asi na dvacet míst, především na Třebíčsku a Jihlavsku, řekla ČTK mluvčí hasičů Petra Musilová. Spadlé stromy začaly dopravu komplikovat po 8:00.

"Výstraha meteorologů se vyplnila a Vysočinu zasáhl silný vítr. Výstraha platí až do 22:00," řekla Musilová. Neprůjezdné zůstávají do příjezdu hasičů většinou silnice nižších tříd. Aktuálně blokuje spadlý strom silnici mezi Mrákotínem a Olší na Jihlavsku nebo silnici mezi Třebíčí a obcí Budíkovice.

Deštivé noční počasí vystřídalo na Vysočině dnes dopoledne sněžení. Podle meteorologů se mohou někde tvořit i sněhové jazyky, se sněžením počítají především v nadmořských výškách nad 600 metrů. Nejvyšší odpolední teploty se mohou dostat ke čtyřem stupním Celsia, vítr může mít v nárazech rychlost až 70 kilometrů za hodinu.