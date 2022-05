Pomohly nám zkušenosti z neúspěšného boje o Ligu mistrů, řekl Glasner

Sevilla - Trenér fotbalistů Frankfurtu Oliver Glasner označil loňské selhání v boji o postup do Ligy mistrů jako klíčovou zkušenost svých svěřenců v cestě za vítězstvím ve finále Evropské ligy. Čtvrteční finále v Seville mělo dva hrdiny - střelce vyrovnávací branky na 1:1 i vítězné penalty v rozstřelu Rafaela Borrého a brankáře Kevina Trappa. Podle německého gólmana je ale úspěch týmová práce.

Eintracht se stal po Villarrealu (v sezoně 2020/21) a Chelsea (2018/19) teprve třetím týmem, který došel k triumfu v EL bez porážky. Cestou do finále vyřadil Betis Sevilla, West Ham i slavnou Barcelonu. "Odehráli jsme 13 zápasů a neprohráli ani jeden. Nedokážu vyjádřit, jak moc jsem na hráče hrdý. Teď budu do soboty slavit a v neděli odjedu na dovolenou," řekl Glasner na tiskové konferenci.

Frankfurt získal druhou evropskou trofej v klubové historii a navázal na 42 let starý triumf v tehdejším Poháru UEFA. Navíc si zajistil premiérovou účast v Lize mistrů, která mu v sezoně 2020/21 unikla v bundeslize o bod. Na páté místo odsunuli Eintracht fotbalisté Wolfsburgu, které trénoval právě Glasner, jenž se následně v létě přesunul do hesenského klubu.

"Víte, co bylo klíčem k dnešnímu titulu? Loňský neúspěch v boji o Ligu mistrů. Tak to bývá velmi často - teprve po neúspěchu se ukáže, jaký jste tým," uvedl Glasner. "Hráči a celý klub se z toho dokázali dostat a teď byli za svou vytrvalost odměněni. Takový je fotbal, takový je život," dodal první rakouský kouč po 39 letech, který dovedl svůj tým k zisku evropského poháru. Naposledy se to povedlo legendárnímu Ernstu Happelovi s Hamburkem v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí.

Jedenáctý tým bundesligy musel na stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána dotahovat po Aribově trefě z 57. minuty, v 69. minutě ale srovnal Borré. Kolumbijský útočník s přehledem proměnil i rozhodující pokutový kop v rozstřelu, ke kterému ale vůbec nemuselo dojít. Ačkoliv byl Eintracht v průběhu zápasu aktivnější, na konci prodloužení musel Trapp vytáhnout skvělý zákrok při vyložené šanci Kenta.

"Není to o jednom hrdinovi, všichni jsme hrdinové. Včetně fanoušků, bez nich bychom to nedokázali," podotkl německý brankář, který ve čtvrté sérii rozstřelu vystihl pokus Aarona Ramseyho a jeho střelu doprostřed brány vykopl. Velšský záložník byl jediným neúspěšným exekutorem. "To napětí během penalt nemůžete natrénovat. Jsem rád, že jsme to zvládli, těžko hledám slova," dodal Trapp.

"Bylo to opravdové drama, nikdo by nedokázal napsat lepší scénář. Bude nám trvat pár let, než tenhle úspěch doceníme," přidal kapitán Sebastian Rode.