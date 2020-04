Pomoc přes poukazy je podle CK správná, ale zákon je nedokonalý

Praha - Možnost nabízet klientům místo hotovosti poukazy v hodnotě zaplacených záloh za zájezdy tuzemské cestovní kanceláře (CK) vítají. K návrhu zákona ministerstva pro místní rozvoj upravující toto opatření, který ve středu schválila Sněmovna, mají ale připomínky. Nejsou v něm především jasně definované základní pojmy. Zjistila ČTK mezi zástupci CK.

CK budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh. Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku CK. Vydávány musejí být bez doplatku na rovnocenný zájezd.

Právě používaný pojem "zájezd stejné nebo vyšší jakosti a kvality" je podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka problematický. Zákon ho totiž jasně nedefinuje. Nejednoznačné tedy je, zda definici splňuje zájezd do stejné destinace, ale jiného hotelu, či zda lze změnit letní zájezd za zimní dovolenou. "U nově vybraného zájezdu se může vzhledem k sezónnosti pochopitelně lišit i cena. To je podle našeho názoru matoucí a mohlo by vést k celé řadě sporů mezi klienty a cestovní kanceláří. Chceme, aby klient mohl hodnotu svého voucheru uplatnit naprosto podle svého uvážení a naprosto bez jakéhokoliv omezení," řekl.

Znění zákona podle Bezděka navíc nebere v potaz, že většina klientů zaplatila teprve zálohu. "Mohla by nastat situace, kdy klient bude po cestovní kanceláři požadovat zájezd, aniž by musel hradit doplatek," dodal Bezděk.

Za dobrý krok považuje opatření naopak marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. Alexandria podle něj nabízí klientům přesun dovolené na příští rok už od poloviny března a o řešení je velký zájem. "Nelze ale očekávat, že toto opatření bude stačit a spasí celý cestovní ruch, je to jen jedna z věcí, kterou bude potřeba udělat, jak ze strany státu, tak ze strany všech zúčastněných," upozornil.

V CK Blue Style už evidují tisíce klientů, kteří souhlasili s vystavením poukazu místo uhrazených záloh. Podle mluvčí CK Jany Ondrejechové to potvrzuje, že v obecné rovině se jedná o správné řešení.

Čedok nabízí několik variant řešení v případě zrušených zájezdů. Podle mluvčí CK Evy Němečkové už pětina klientů zvolila ponechání peněz u Čedoku s tím, že je do konce roku 2022 využijí pro nákup nového zájezdu. "Ostatní volí poukázku na zájezd nebo změnu zájezdu, většinou na pobyty v tuzemsku," dodala.

CK zaplatily na letošní sezonu do začátku koronavirové krize podle Asociace cestovních kanceláří ČR zálohy na zájezdy klientů do zahraničí ve výši 2,96 miliardy korun. Další stovky milionů vyplatily na zálohách dopravcům. Kvůli uzavřeným hranicím se jim prakticky zastavil prodej nových zájezdů, z důvodu vládního opatření musejí být všechny jejich prodejny uzavřené. Čelí proto obrovským ztrátám.