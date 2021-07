Polský ústavní soud přerušil rozpravu o nadřazenosti ústavy nad právem EU

Varšava - Polský ústavní soud dnes po téměř pěti hodinách rozpravy přerušil do čtvrtka své rozhodování o tom, zda je polská ústava nadřazena právu Evropské unie. Oznámila to dnes polská média. Tento případ by mohl vyostřit spor mezi Varšavou a Bruselem ohledně právního státu, upozornila agentura Reuters.

"Ústavní soud pod vedením své předsedkyně Julie Przylembské ohlásil přestávku do 15. července v rozpravě týkající se souladu vybraných ustanovení unijních smluv s ústavou, na které se ve své žádosti k ústavnímu soudu ptal premiér Mateusz Morawiecki," uvedla na svém webu televize TVN24.

Upozornila, že týž den, tedy ve čtvrtek 15. července, má Soudní dvůr Evropské unie vydat své rozhodnutí ohledně sporné disciplinární komory polského nejvyššího soudu. Tu podle kritiků vytvořil vládní tábor s cílem umlčet nepohodlné soudce.

Vláda ve Varšavě si klade za cíl odrazit zásahy Evropské komise do polských vnitřních záležitostí, které pokládá za neoprávněné. Ale podle kritiků zpochybňování nadřazenosti práva EU podkopává fungování celého společenství a ohrožuje setrvání Polska v unii, uvedl Reuters.

"Ústava zaujímá v hierarchii právních aktů nejvyšší postavení,“ prohlásil u soudu jménem vládních právníků Krzysztof Szczucki, podle kterého nelze delegovat na nestátní orgán pravomoc vydávat rozhodnutí podkopávající polskou ústavu.

Polsko je zapleteno do dlouhodobého sporu s EU o soudní reformy, které podle kritiků narušují nezávislost soudnictví, ale které podle vládnoucí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) mají zlepšit fungování soudů a zbavit je pozůstatků komunismu. EU podle PiS zasahuje do práva Polska vytvářet vlastní zákony a vykonávat vlastní reformy. Letos v březnu se kvůli tomu premiér Morawiecki obrátil na ústavní soud, složený převážně ze soudců nominovaných vládní stranou.

Reuters také připomněl, že šéfku soudu Julii Przylembskou označil předseda PiS Jaroslaw Kaczyński za svou "blízkou přítelkyni".

Evropská komise požádala Polsko, aby nezpochybňovalo nadřazenost práva EU. Vyjadřuje také znepokojení nad tím, že Varšava klade v potaz základní zásady unie.

Polský ombudsman Adam Bodnar, který je hlasitým kritikem vlády, varoval ústavní soud před rozhodnutím neřídit se právem EU: "Pokud se ústavní soud vydá touto cestou, bude si hrát s ohněm, který dříve či později povede k vystoupení Polska z EU."