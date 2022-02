Polský soud zrušil platnost jednoho z dokumentů k prodloužení těžby v Turowě

Varšava - Správní soud ve Varšavě zrušil platnost jednoho z dokumentů týkajících posouzení vlivu na životní prostředí v případě prodloužení koncese na těžbu v hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Informuje o tom organizace Greenpeace. Polská společnost PGE, které důl i nedaleká elektrárna patří, plánuje těžbu do roku 2044.

"Dnešní rozhodnutí soudu znamená, že (polská ministryně životního prostředí Anna) Moskwová nemůže vydat definitivní rozhodnutí umožňující těžbu v Turowě do roku 2044," uvedl v tiskové zprávě polské pobočky organizace Greenpeace právník Hubert Smoliński z Nadace Frank Bold. "S udělením koncese musí počkat do doby, než generální inspektorát ochrany životního prostředí posoudí námitky a výhrady občanské společnosti k vlivu dolu na životní prostředí," dodal.

Rozhodnutí o posouzení ekologických dopadů z roku 2020 vydané úřadem pro ochranu životního prostředí na nižší úrovni umožnilo provizorní prodloužení koncese na těžbu do roku 2044. Proti tomuto urychlenému postupu úřadů se ale odvolaly nevládní organizace, což podle Greenpeace znamená, že skupina PGE nemůže dočasné prodloužení koncese využít do doby, než o odvoláních bude rozhodnuto. V dole se bude těžit uhlí na základě koncese platné do roku 2026, jejíž legálnost zpochybnilo Česko před Soudním dvorem Evropské unie.

Podle české strany polské úřady schválily prodloužení těžby do roku 2026 bez dodatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí. Takový názor má i Evropská komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu odmítá. Unijní soud loni v květnu nařídil Polsku ukončit práce v dole Turów až do vydání konečného rozsudku. Protože Varšava se odmítla podřídit a v dole se těží dál, vyměřil soud Polsku pokutu půl milionu eur (12,1 milionu korun) denně. Ve čtvrtek stanovisko k české žalobě kvůli Turówu zveřejní advokát Soudního dvora EU, samotný rozsudek se pak očekává v první polovině letošního roku.

Česko a Polsko se zároveň už několik měsíců snaží dojednat mezivládní dohodu, která by stanovila například kompenzace za dopad dobývání uhlí na obce na české straně hranice. Jejich obyvatelé už několik let proti rozšíření dolu bojují, boj se o zdroje pitné vody, zvýšeného hluku i prašnosti.

Elektrárna Turów je důležitým producentem elektrické energie na polském trhu.