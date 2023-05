Polský prezident podepíše zákon posuzující vliv Ruska, který kritizuje opozice

Varšava - Polský prezident Andrzej Duda dnes oznámil, že podepíše zákon o zřízení komise pro posouzení vlivů Ruska v Polsku v letech 2007 až 2022. Polská opozice ale zákon označuje za hon na čarodějnice proti politickým oponentům národně-konzervativní vlády v roce, kdy zemi čekají parlamentní volby. Duda také podle médií řekl, že po podpisu pošle zákon ústavnímu soudu, aby zhodnotil ty jeho části, které budí pochybnosti.

"Rusko, ruské vedení, se mnoho let různými způsoby snažilo ovlivňovat politiku různých zemí, snažilo se, aby na něm byly závislé," řekl Duda. "Ať lidé, kteří se rozhodli být součástí veřejného života, najdou odvahu postavit se před komisi a říct, jakou roli v těch letech odehrávali, o co jim šlo," uvedl také. Prezident se obrátil na premiéra Mateusze Morawieckého, aby možné vytvoření podobné komise na úrovni celé EU probral se svými partnery z dalších zemí sedmadvacítky na unijním summitu.

Vládnoucí nacionalistická strana Právo a spravedlnost (PiS) říká, že liberální opoziční Občanská platforma (PO) dovolila, aby se Polsko stalo nebezpečně závislým na ruských fosilních palivech v době vlády PO v letech 2007 až 2015. To podle PiS vyvolává otázky, jestli byli členové PO pod nadvládou Moskvy, napsala agentura Reuters.

PO tuto kritiku odmítá a opozice zákon překřtila na "Lex Tusk" s využitím latinského termínu pro "zákon". Podle nich je cílem zákona odstavit předsedu PO a bývalého premiéra Donalda Tuska z politické scény před parlamentními volbami plánovanými na letošní podzim.

Poslanec PO Marciń Kierwiński v televizi TVN24 řekl, že Dudovo rozhodnutí "je zbabělé a ukazuje, že Polsko nemá prezidenta, ale vykonavatele příkazů (šéfa PiS) Jaroslawa Kaczyńského".

Tusk zareagoval tím, že prezidenta na 4. června pozval na "společenské konzultace" v podobě opoziční demonstrace, kterou svolal do Varšavy na výročí prvních polosvobodných voleb z roku 1989. "Bude nás dobře slyšet a vidět z oken vašeho (Prezidentského) paláce. Přijdete?" napsal na twitteru.

Další z opozičních předáků, Szymon Holownia, který vede hnutí Polsko 2050 a který si dosud udržoval od Tuska odstup, před novináři ohlásil účast na Tuskem svolané demonstraci a vyzval k účasti i další Poláky. "Varšavský pochod 4. června už není jen a výlučně demonstrací jedné politické strany. Dnes je ve hře už národní bezpečnost, a je to tedy demonstrace, která jasně dá najevo, že musíme v Polsku zastavit kandidáty na diktátory, na ty, kteří nám chtějí vzít demokracii," zdůraznil podle televize TVN 24.

Komise by měla mít pravomoc lidem, u nichž dojde k závěru, že jednali pod ruským vlivem, na deset let zakázat zisk bezpečnostní prověrky nebo práci v pozicích s odpovědností za veřejné prostředky, čímž by je fakticky diskvalifikovala z veřejných funkcí. Její členy má vybírat parlament, v němž má PiS a jeho slabší spojenec většinu. Ústavní experti podle nezávislých médií varovali, že proti rozhodnutí komise fakticky nebude možné se odvolat k soudu.

Polský ombudsman Marcin Wioncek už dříve řekl, že zákon je protiústavní, protože by komise, tedy orgán veřejné správy, vykonávala funkce, které by měly být vyhrazeny soudům.

"Duda podepsal zákon odporující ústavě, který má vyřadit z politiky hlavního protivníka vládnoucí strany," napsala novinářka týdeníku Newsweek Renata Grochalová. "Čistá putináda," dodala v narážce na praktiky, které jsou běžné v Rusku za vlády prezidenta Vladimira Putina. Soudce Bartlomiej Przymusiński ze soudcovského sdružení Iustitia podotkl, že "komise je zároveň žalobcem i soudem, to bude výsměch vysvětlování čehokoliv".

Kritici z řad domácí opozice i mezinárodních organizací dlouhodobě vytýkají vládě Práva a spravedlnosti, že od svého nástupu k moci v roce 2015 narušuje v zemi principy demokracie a právního státu. Varšava kvůli tomu vede spory s Evropskou komisí.