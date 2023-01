Polsko zaskočilo tvrzení Babiše, že v případě napadení Česko nepomůže

Varšava - Polská média i politiky a publicisty zaskočilo tvrzení kandidáta na českého prezidenta Andreje Babiše, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské země české vojáky na pomoc určitě neposlal. V reakci na výroky bývalého premiéra v nedělní televizní debatě s jeho konkurentem Petrem Pavlem se v Polsku pozastavují nad tím, zda Babiš zapomněl na české závazky plynoucí z členství v NATO.

Babiš odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska do této země například vojáky. "Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru," prohlásil. Dodal, že chce mír a ne válku a že by "v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války".

Tyto jeho výroky citují polská média. "Překvapivá slova kandidáta na českého prezidenta", nadepsal svoji zprávu o nedělní debatě internetový portál Polského rozhlasu. Uvádí také, že Babišův protikandidát, bývalý šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel vysvětlil, že na základě pátého článku Severoatlantické smlouvy by bylo povinností Česka podílet se na obraně spojence. Připomněl, že pokud je Česko členem takové organizace, nevyužívá jenom kolektivní obrany, ale také něčím přispívá. "Společný postup v případě útoku na jinou zemi je naší povinností," připomněl polský rozhlas Pavlova slova.

"A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?," pozastavuje se nad Babišovým prohlášením konzervativní portál niezaležna.pl. Europoslanec za vládnoucí národně-konzervativní Právo a spravedlnost Ryszard Czarnecki o Babišovi na twitteru napsal, že "plácá páté přes deváté". Vzkázal mu, "ať si panáček přečte mezinárodní smlouvy, které Česko podepsalo". Popřál mu "příjemné počtení a důstojnou porážku".

"Babiš se znovu dostává u Poláků do nemilosti," napsal portál businessinsider.pl a Babiše označil za "osobnost plnou kontroverzí". Připomněl také, že v minulosti se tento politik vyjádřil vulgárně o polských potravinách. "Dřív mluvil o polském jídle, teď už jde o závažnější věci - Babiš nikdy neukrýval své antipatie vůči Polákům," napsala na twitteru Klara Klingerová z listu Dziennik Gazeta Prawna.

Babiš svá slova z televizní debaty později na sociálních sítích korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země "pochopitelně dodržel".

Polská média si všímají také toho, že Babiš se rozhodl, že se debaty zúčastní, až na poslední chvíli. Citují zprávu agentury PAP, která zmínila Babišovo vysvětlení, že názor změnil poté, co při nedělní mši za vlast slyšel v kázání slova o pravdě, lásce a spravedlnosti.