Polsko: Poslanci vyzývají k zachování přednosti práva EU

Většina poslanců odsoudila kontroverzní rozhodnutí polského ústavního soudu ze 7. října ve vyostřené debatě s polským premiérem Mateuszem Morawieckim, předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a slovinským ministrem zahraničních věcí Anžem Logarem. Poslanci zpochybnili nezávislost samotného soudu a varovali před návratem polské vlády k totalitě. Zároveň zdůraznili, že všechny unijní země při vstupu do EU dobrovolně souhlasily se společnými pravidly a že mezi polskou ústavou a právním řádem EU rozpor neexistuje.



Anže Logar jménem slovinského předsednictví uvedl, že přednost unijního práva je základem pro EU a pro společný život v Evropě. Zdůraznil, že Rada intenzivně diskutuje o otázce právního státu a že předsednictví je odhodláno postupovat v řízení podle článku 7.



„Rozhodnutí polského ústavního soudu zpochybňuje základ EU a představuje přímou výzvu pro jednotu evropského právního řádu“, uvedla předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. „Je to poprvé, kdy soud z členského státu shledal smlouvy EU neslučitelné s národní ústavou“, pokračovala. Během své řeči také oznámila, že komise bude jednat. Odkázala se přitom na řízení pro porušení povinnosti, mechanismus podmíněnosti právního státu a jiné finanční nástroje k ochraně unijních financí před porušováním práva EU a na článek 7, týkající se závažného porušení unijních hodnot.



Polský premiér Morawiecki uvedl, že „přednost práva EU se nevztahuje na ústavní systém (...). Polská ústava je nejvyšším právním aktem v Polsku; stojí nad jakýmkoli jiným právním principem“. Prohlásil také, že ústavní soudy v dalších členských státech, včetně Německa, Francie, Dánska, Španělska, Itálie a Rumunska v minulosti vydaly podobná rozhodnutí, jako je aktuální rozhodnutí polského soudu.



Využití všech dostupných prostředků k ochraně polských občanů



Většina poslanců vyzvala komisi, aby k obraně polských občanů využila všechny nástroje, které má k dispozici a aby konečně spustila mechanismus podmíněnosti právního státu. Zároveň poslanci požádali o zahájení řízení pro nesplnění povinnosti a o to, aby Rada EU jednala v souladu s článkem 7 SEU. Poslanci v debatě vyjádřili silnou podporu nejen polským občanům, kteří vyrážejí do ulic bojovat za právní stát, ale i soudcům a státním zástupcům, kteří nadále uplatňují právo EU. Zároveň vyzvali polské úřady, aby jim naslouchaly a respektovaly je.



Někteří poslanci naopak unijní instituce kritizovali za to, že se obávají o nezávislost justice a dělbu moci pouze ve vybraných členských státech. Dále uvedli, že přednost práva EU je zneužívána k rozšíření unijních pravomocí nad rámec pravomocí původně uvedených v zakládacích smlouvách.