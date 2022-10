Polsko detekovalo únik v jednom potrubí ropovodu Družba

Varšava - Polský provozovatel ropovodu PERN dnes oznámil, že v úterý večer zjistil únik v jednom potrubí ropovodu Družba, kterým proudí ropa z Ruska do Evropy. Příčiny úniku, který byl detekován zhruba 70 kilometrů od města Plock ve středním Polsku, nejsou v tuto chvíli známy. Jižní větev ropovodu, která přivádí ropu i do České republiky je podle společnosti PERN v pořádku. Informovala o tom agentura Reuters.

"V tuto chvíli všechny služby společnosti PERN (technické, provozní, vnitropodnikový hasičský sbor a sekce ochrany životního prostředí) přijímají opatření v souladu s postupy stanovenými pro tento typ situace," uvedl provozovatel ropovodu.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Druhá linie ropovodu a další prvky infrastruktury společnosti PERN fungují normálně, uvedl polský podnik.

V první polovině srpna byly dodávky strategické suroviny ropovodem Družba z Ruska do střední Evropy přerušeny kvůli problému s ruskými platbami za přepravu ropy přes Ukrajinu.

Na počátku června schválila Evropská unie v rámci šestého balíku sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy právě ropovodem Družba zásobujícím Česko, Slovensko a Maďarsko.