Polsko a Německo požádaly na příští rok o dodávky ruské ropy, tvrdí Transněfť

Moskva - Ruská společnost Transněfť obdržela z Polska a Německa požadavek na dodání ropy. V ruské televizi Rossija 24 to řekl šéf Transněfti Nikolaj Tokarev, podle něhož se požadavek týká dodání ropy v příštím roce. Slova šéfa Transněfti jsou podle agentury Reuters v rozporu s postojem Varšavy, která v listopadu tvrdila, že ropu z Ruska nechce. Evropská unie na Rusko za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu uvalila sérii sankcí a od 5. prosince zakazuje dovoz ruské ropy na tankerech.

Rusko nyní dodává ropu do zemí Evropské unie ropovodem Družba, který vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky. Tokarev řekl, že dodávky ropy jižní větví očekává v příštím roce beze změn, protože tato přeprava je vyňata z unijních sankcí.

Kromě zákazu ruské ropy do EU po moři se západní země dohodly na tom, že zavedou na ruskou ropu cenový strop. Snížením příjmů z prodeje ropy tak chtějí režimu ruského prezidenta Vladimira Putina zkomplikovat válečné tažení. Na ruskou ropu přepravovanou ropovodem Družba se ale sankce nevztahují, protože bez této ropy se neobejdou země EU ve střední Evropě.

Informované zdroje už dříve agentuře Reuters řekly, že Polsko se snaží získat v Německu podporu pro nápad, aby EU zavedla sankce na tu část ropovodu Družba, která prochází přes území Polska a Německa. Podle zdrojů to Poláci dělají proto, aby Varšava mohla příští rok odmítnout ruskou ropu a neplatit za to pokutu.

"Oni oznámili, že od 1. ledna z Ruska nebudou odebírat ropu. A my jsme teď obdrželi od polských spotřebitelů požadavek: dejte nám příští rok tři miliony tun a na prosinec 360.000 tun," řekl dnes šéf Transněfti. "A Německo už předložilo požadavek na první čtvrtletí," dodal.

Tokarev nevyloučil ani swapové transakce s Kazachstánem při dodávkách ropy do rafinerií v Německu. "Zvažujeme všechny možnosti.... okolnosti se mění takovým způsobem, že je dost těžké předvídat, jak se bude situace na trhu vyvíjet v příštím roce. Je ale zřejmé, že to nebude snadné," řekl šéf Transněfti. Firma přepravuje více než 80 procent ropy, která se v Rusku vytěží. V letošním roce zvýšila její vývoz přibližně o 20 procent, řekl Tokarev.

Rusko předpokládá, že v příštím roce sníží těžbu ropy na 490 milionů tun, respektive 9,84 milionu barelů denně. Objem těžby v letošním roce bude podle odhadů činit 525 až 530 milionů tun, což odpovídá produkci 10,54 až 10,64 milionu barelů denně. Za očekávaným poklesem jsou dopady západních sankcí.

Rusko vyváží ropu na tankerech mimo jiné i z přístavu Novorossijsk na pobřeží Černého moře. Vývozní kapacitu přístavu pro export kvalitní ropy s nižším obsahem síry tam zvýšili na 40 milionů tun za rok. Dodávky ropy přes kaspický ropovod z terminálu na pobřeží Černého moře by se letos měly pohybovat od 50 do 51 milionů tun. Původní plán činil 63 milionů tun, kvůli opravám je ale skutečný objem nižší.

Export přes tichomořský přístav Kozmino na ruském Dálném východě se za letošní rok očekává kolem 42 milionů tun. Přesáhne tak obvyklou roční kapacitu 30 milionů tun, řekl Tokarev. Rusko v důsledku západních sankcí zvýšilo export surovin na asijské trhy.