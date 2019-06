Polskem otřásla vražda desetileté dívky, podezřelý se přiznal

Varšava - Polskem otřásla vražda desetileté dívky, která byla od čtvrtka nezvěstná. Podezřelého dopadla policie v neděli a prokuratura jej obvinila, že dívku zavraždil s mimořádnou krutostí. Podezřelý se k činu přiznal, oznámil policejní mluvčí. Ministr spravedlnosti řekl, že pachatele čeká ten "nejpřísnější trest", a vyjádřil politování nad tím, že v Polsku nelze vyměřit trest smrti.

"Nebyl to snadný případ. Podezřelý, který se už přiznal, to od začátku tak plánoval a postupoval tak, aby zmátl policisty i prokurátory," řekl televizi TVN 24 policejní mluvčí Mariusz Ciarka. "Místo, kde se tělo našlo, a situace naznačovaly sexuální motiv pachatele a to, že máme co do činění s pedofilem. Ale teď víme, že se to mohlo odehrát úplně jinak," dodal.

Zavražděná dívka obviněného 22letého muže znala, mluvčí ale nechtěl upřesnit, v jakém vztahu byl s dívčinou matkou. Vše naznačuje, že obviněný jednal sám. Při zatčení ve Vratislavi nekladl odpor.

"Pachatel zinscenoval místo zločinu i samotnou vraždu tak, aby to vypadalo jako dílo pedofila. Ve skutečnosti ale dívka znásilněna nebyla," řekl portálu tvp.info nejmenovaný vyšetřovatel. "Dívka vraha znala. Muž byl zamilovaný do její matky, ucházel se o ní a na dítě žárlil," dodal.

Ještě během nočního výslechu podezřelého se před sídlem prokuratury ve městě Świdnica (Svídnice) shromáždil dav, z něhož zněly výhrůžky. Policistům se ale podařilo odlákat pozornost davu a podezřelého odvézt do vazby.

Desetiletá Kristina ze vsi Mrowiny v Dolním Slezsku zmizela ve čtvrtek po poledni cestou ze školy, policie po matčině oznámení zahájila pátrání. Tělo mrtvé dívky, nahé a s podříznutým hrdlem, našel večer náhodný kolemjdoucí v lese asi šest kilometrů od vsi. Pitva potvrdila, že příčinou smrti bylo několik bodných ran do hrudi a krku.

Ministr spravedlnosti a generální prokurátor Zbigniew Ziobro už v sobotu žádal, aby byl pachatel potrestán doživotím bez možnosti propuštění. V Polsku byl trest smrti zrušen. Ten "by podle mého přesvědčení byl spravedlivou odplatou za tak krutou vraždu nevinné dívky".