Polské úřady po úmrtí těhotné pacientky přiznaly pochybení

Ilustrační foto - Tisíce lidí dnes vyšly do ulic Varšavy a dalších polských měst na protest proti přísným protipotratovým zákonům poté, co nedávná smrt těhotné ženy obnovila veřejnou debatu o interrupcích v zemi. ČTK/AP/Czarek Sokolowski

Varšava - Gynekologové v Polsku se v souvislosti s veřejnou debatou o několika případech úmrtí těhotných žen ohradili proti nátlaku, jemuž čelí. Polské sdružení gynekologů a porodníků upozorňuje, že se objevuje spousta předčasných závěrů, které se podobají veřejnému lynči namířenému proti lékařům. Portál gazeta.pl připomíná, že gynekologové se ozvali po nedávném úmrtí těhotné ženy v nemocnici v Nowém Targu. Polské úřady dnes připustily, že práva této pacientky byla porušena, a ministr zdravotnictví na tiskové konferenci zdůraznil, že každá žena v Polsku má právo na potrat, pokud je ohroženo její zdraví, anebo život. Ministr dnes přislíbil podrobné směrnice, jak mají lékaři postupovat v takových případech.

Třiatřicetiletá žena v nemocnici Jana Pavla II. v Nowém Targu vyhledala koncem května zdravotní péči kvůli tomu, že jí v pátém měsíci těhotenství praskla voda. Její stav se zhoršoval a o tři dny později zemřela na sepsi. Příbuzní ženy a jejich advokátka uvedli, že lékaři se nerozhodli provést potrat, ačkoliv život pacientky byl ohrožen. K zákroku se rozhodli až poté, co plod odumřel.

Podobné případy se v uplynulých letech staly také v Pszczyně a Čenstochové. Polská liberální média a obránci práv žen je dávají do souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu z října 2020, podle kterého lékaři nesmí provést potrat ani v případě, že plod je nenávratně poškozený nebo trpí nevyléčitelnou nemocí. Podle médií zdravotníci ve strachu z postihu odmítají potraty provádět i v případech, kdy jim to zákon povoluje. To je v situaci, kdy žena otěhotněla v důsledku znásilnění nebo incestu nebo když je ohrožen její život či zdraví. Proti potratům hlasitě vystupují konzervativní aktivisté, odsuzuje je také katolická církev.

"Gynekologové a porodníci se v poslední době potýkají s problémy vyplývajícími ze systémových řešení, která mohou mít na jejich rozhodování vliv jak psychologický, tak právní," uvedlo sdružení ženských lékařů. Připomnělo, že gynekologové stejně jako všichni ostatní občané se musejí podřizovat zákonům a že vytvářet zákony není rolí zdravotníků, ale státu.

"Nátlak, který v našich kruzích pociťujeme, je velmi silný, a navíc vydávání předčasných závěrů, emotivní diskuze nebo dokonce mediální štvanice mohou mít fatální následky jak pro lékaře, tak pro pacientky," upozornilo také sdružení. Vyzývá všechny, kdo se vyjadřují k potratům, aby přenechali hodnocení postupu lékařů odborníkům a aby případy úmrtí těhotných pacientek byly řádně objasněny. Sdružení gynekologů upozorňuje, že současný "mediální hon na čarodějnice" vede k tomu, že ubývá mladých lékařů, kteří by se chtěli věnovat této specializaci.

Každá žena v Polsku má právo na přerušení těhotenství v případě, kdy je ohroženo její zdraví, anebo život. Tyto dvě podmínky by měly být řešeny odděleně, prohlásil polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski podle televize TVN 24 na tiskové konferenci věnované péči o pacientky v situaci, kdy je interrupce nezbytná.

Niedzilski uvedl, že na jeho žádost dva konzultanti upřesnili podrobné směrnice ohledně péče o pacientky v ohrožení jejího života a zdraví, kdy je interrupce nezbytná. Učinil tak podle svých slov hned po smrti třicetileté ženy z Pszczyny v listopadu 2021; v jejím případě lékaři podle médií čekali, až plod odumře, a pacientka mezitím podlehla sepsi. Ministr dnes přiznal, že tyto směrnice zjevně byly nedostatečné, a tak se rozhodl povolat tým expertů a expertek, aby směrnice upřesnil a stanovil podrobný postup v případě ohrožení zdraví a života pacientek, napsala Gazeta Wyborcza.

"V tragickém případu z Nowého Targu jsme se okamžitě po zprávách médií pustili do objasňování," uvedl na stejné tiskové konferenci mluvčí práv pacienta Bartlomiej Chmielowiec. "Došlo k porušení práv pacientky. Došlo k porušení práva na poskytnutí zdravotní péče v souladu s aktuálními poznatky. Došlo k porušení práv pacientky na poskytnutí náležité péče a také došlo k porušení práva pacientky na poskytnutí správné a jasné informace o zdravotním stavu a o plánu léčby. Shledali jsme také porušení práva pacientky na zdravotní dokumentaci. Ta byla nesprávně vyplněna a měla další vady," řekl podle TVN 24. Mluvčí práv pacientů slíbil uspořádat školení lékařů, aby věděli, jak správně postupovat v případech, kdy je zdraví a život pacientky ohrožen.

Podle současného zákona mají ženy stále právo na potrat v případech, kdy je ohrožen jejich život nebo zdraví. Zastánci práv žen však varují, že lékaři ohrožují životy žen, protože dávají přednost záchraně plodu před matkami, ať už z ideologických důvodů nebo ze strachu z právních následků pro ně samotné, poznamenala agentura AP. Připomněla, že protesty po úmrtích pacientek se konaly po celém Polsku, další se má konat ve Varšavě ve středu večer. Konzervativní protipotratové skupiny obviňují obhájce práv žen, že využívají sporné případy k k politickému zisku, dodala.