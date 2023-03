Polská státní média terčem kritiky po sebevraždě syna opoziční poslankyně

Varšava - Polská opozice ale i mnoho komentátorů kritizuje veřejnoprávní média kontrolovaná vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS) v souvislosti se sebevraždou syna opoziční poslankyně. Na základě jejich reportáží mohla veřejnost chlapce odhalit jako oběť zneužívání.

Magdalena Filiksová, poslankyně opoziční Občanské platformy ze Štětína, v pátek na sociálních sítích informovala o smrti svého 15letého syna Mikolaje. Portál Notes from Poland píše, že novinář ze štětínské pobočky Polského rozhlasu Tomasz Duklanowski loni v prosinci informoval o případu úředníka, který byl uvězněný kvůli sexuálnímu zneužívání dětí a kvůli tomu, že jim dával drogy. Ve své reportáži poznamenal, že oběťmi byly dvě děti poslankyně ze Štětína a zveřejnil jejich věk. Lidé si tak mohli snadno zjistit, o jaké děti šlo. O případu informovala také veřejnoprávní televize TVP. Jak Polský rozhlas, tak TVP po nástupu k moci v roce 2015 ovládli lidé blízcí Právu a spravedlnosti (PiS) a opozice i nezávislé organizace upozorňují, že se z veřejnoprávních médií stala hlásná trouba této národně-konzervativní strany.

Zástupci PiS upozorňovali na to, že ačkoliv se štětínský případ stal v roce 2020 a pachatel byl odsouzen v roce 2021, veřejnost o něm informoval v prosinci až novinář Polského rozhlasu. Tvrdili, že je to kvůli tomu, že úředník býval členem Občanské platformy. "Ti samí lidé, kteří křičí o boji proti pedofilii, ukrývají, že v jejich řadách je pedofil," řekl ve veřejnoprávní televizi TVP ministr školství Przemyslaw Czarnek. Řada odborníků i komentátorů se ovšem podle Notes from Poland shoduje na tom, že případ nebyl zveřejněn ne kvůli ochraně Občanské platformy, ale kvůli ochraně nezletilých obětí.

Czarnka kritizoval vlivný katolický komentátor Tomasz Terlikowski, který ministra obvinil z toho, že tím, že se přidal k honu na čarodějnice proti rodičům sexuálně zneužitého chlapce, se "podílí na dalším znásilňování tohoto dítěte". Terlikowského také rozlítilo utrpení dítěte, které nejdříve trpělo jako oběť sexuálního násilí a podruhé se stalo obětí ve jménu "špinavé, cynické politiky". Vyzval k tomu, aby všichni, kdo za to ve veřejnoprávních médiích nesou odpovědnost, byli odvoláni z funkcí.

Okolnosti Mikolajovy sebevraždy vyšetřuje prokuratura ve Štětíně. Její zástupci však ani nepotvrdili, ani nevyvrátili informaci, že to dělají na základě článku trestního zákoníku týkajícího se podněcování nebo napomáhání k sebevraždě.

Uživatelé sociálních sítí si podle Notes from Poland všimli, že od pátečního oznámení o Mikolajově smrti někteří lidé spojovaní s PiS ze svých účtů smazali příspěvky, v nichž v uplynulých týdnech komentovali případ pedofilie ve Štětíně.