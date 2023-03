Polská PKN Orlen bude žádat kompenzace za zastavení dodávek ruské ropy

Varšava - Polská rafinerská společnost PKN Orlen bude požadovat kompenzace kvůli únorovému zastavení dodávek ruské ropy prostřednictvím ropovodu Družba do Polska. Uvedl to šéf podniku Daniel Obajtek. Neposkytl však další podrobnosti, informovala agentura Reuters.

"Rusové přestali pumpovat ropu do Polska. Takže my nyní podnikneme právní kroky a uplatníme své nároky," řekl Obajtek soukromé rozhlasové stanici Radio Zet. Odmítl však poskytnout výši případného odškodného a diskutovat o podrobnostech kontraktů.

Polsko a Německo loni na jaře slíbily, že se pokusí do konce roku ukončit dovoz ropy prostřednictvím severní větve Družby. V té době měla společnost PKN Orlen dlouhodobou smlouvu s ruskou firmou Rosněfť, která vypršela na konci roku 2022, a také smlouvu s ruskou Tatněftí, která končí v roce 2024. Evropská unie od 5. prosince zavedla embargo na dovoz ruské ropy, přeprava ropy ropovodem Družba však byla z tohoto embarga dočasně vyňata.

Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky. Obajtek letos 25. února oznámil, že Rusko přestalo dodávat ropu severní větví ropovodu Družba, která vede do Polska. Přeprava suroviny ropovodem Družba do České republiky zůstala zachována.

Obajtek v únoru uvedl, že přerušení dodávek ropovodem Družba do Polska neovlivní zákazníky společnosti PKN Orlen, protože Polsko získávalo v poslední době z Ruska pouze desetinu spotřeby surové ropy a dodávky nahradí z jiných zdrojů.

Součástí skupiny Orlen je rovněž společnost Orlen Unipetrol, která je největší rafinérskou a petrochemickou firmou v Česku. Orlen Unipetrol se zaměřuje na zpracování ropy a také na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Jeho součástí je síť čerpacích stanic Benzina Orlen.