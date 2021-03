Polovina učitelů nedůvěřuje informacím vlády, ukázal průzkum

Praha - Informacím vlády k epidemii nemoci covid-19 nedůvěřuje zhruba polovina učitelů, její opatření hodnotí kladně necelá třetina pedagogů. Kolem dvou pětin učitelů do 34 let vnímá covid-19 jako běžné virové onemocnění a očkování proti němu jako nebezpečné. Dvě pětiny vyučujících deklarují, že víc než desetina žáků má výraznější problémy s distančním vzděláváním. Nejsložitější je při něm podle učitelů zapojení všech studentů do výuky. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila společnost Člověk v tísni. ČTK o jeho výsledcích informovala mediální koordinátorka programu Jeden svět na školách (JSNS) Táňa Abrhámová.

Průzkum udělala agentura Focus ve spolupráci se vzdělávacím programem JSNS pro Evropskou lidovou stranu pod záštitou europoslance Luďka Neidermayera. Konal se v lednu a zúčastnilo se ho zhruba 700 vyučujících z přibližně 200 základních a středních škol v ČR.

Kolem 49 procent dotázaných uvedlo, že nedůvěřuje informacím české vlády k epidemii koronaviru. Kladně počínání kabinetu hodnotilo 29 procent učitelů. Z médií věřili nejvíc veřejnoprávním. České televizi vyjádřilo důvěru 72 procent pedagogů a Českému rozhlasu 53 procent, podobně jako zpravodajství soukromého portálu Seznam Zprávy.

Nemalé procento vyučujících zastávalo podle autorů průzkumu v lednu alternativní názory a postoje. "Nadprůměrně se to týká zvláště mladých učitelů ve věku do 34 let. Téměř čtyřicet procent z nich považuje epidemii koronaviru za nafouknutou mediální bublinu, covid-19 označují za běžné virové onemocnění podobné chřipce, myslí si, že pravidelné nošení roušek má negativní zdravotní důsledky, a nechtějí se nechat očkovat, protože to je nebezpečné," uvedl ředitel programu JSNS Karel Strachota. Podle něj se dá předpokládat, že své postoje mohou přenášet i na žáky.

Průzkum ukázal, že podle zhruba čtvrtiny učitelů představují koronavirová opatření nepřijatelný zásah do základních svobod. Mezi pedagogy do 34 le a učiteli na středních odborných učilištích sdílely tento názor dvě pětiny. Na 96 procent respondentů ale zároveň uvedlo, že jejich škola zvládá současnou situaci výborně, případně s drobnými výhradami. Podporu od ministerstva školství při zavádění výuky na dálku cítila jen dvě procenta vyučujících.

Spokojenost s technickým zajištěním výuky na dálku v prvním pololetí aktuálního školního roku narostla proti loňskému jaru z 22 procent na 80 procent. Za nejobtížnější označilo v lednu 59 procent vyučujících zapojení všech studentů do výuky on-line, 40 procent udržení pozornosti studentů při výuce a 29 procent technické problémy s připojením. Kolem 16 procent učitelů vnímalo v lednu distanční výuku jako neproblematickou.

Asi tři čtvrtiny učitelů označily za příčinu obtíží studentů s distanční výukou jejich nechuť k učení po internetu, dvě pětiny viděly problém ve špatném připojení k internetu či v nedostatku podpory od rodiny a třetina v nedostatečném technickém vybavení žáků.