Pololetní čísla EGAP snižují odhad škod způsobených válkou na Ukrajině. Dlužníci splatili 3 miliardy

Navzdory probíhajícímu vojenskému konfliktu na Ukrajině a sankcím uvaleným na Ruskovou federaci se obchodní případy pojištěné EGAP v zemích zasažených válkou daří částečně splácet. Od začátku konfliktu angažovanost EGAP v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině klesla o více než 3 miliardy korun na méně než 10 miliard korun. Celkové škody tak budou zřejmě nižší, než první prognózy na začátku války naznačovaly.

“Z celkového počtu všech uvedených obchodních případů považuje EGAP za výrazně ohrožené nesplácením případy v objemu přesahujícím jednu miliardu korun. Pokud by v těchto případech došlo k pojistným událostem, je EGAP zřejmě schopen je kompenzovat v rámci vlastního hospodaření, to ovšem z velké části závisí na dalším vývoji situace,“ vysvětluje mluvčí EGAP Jan Černý.

Dluhy z Ruska a některé i z Ukrajiny se daří z části splácet především díky usilovné práci pojišťovny a spolufinancujících bank. „V praxi to znamená, že jsme zahájili a úspěšně vedeme řadu jednání s dlužníky, a že se daří získávat extrémně důležité výjimky ruského ministerstva financí i národní banky, které umožňují tamním dlužníkům platit jejich eurové závazky,“ přibližuje Černý.

Přes všechno úsilí je ovšem zřejmé, že mnohé pohledávky zůstanou po splatnosti. „Nejčastěji jsou úhrady naplánovány v kvartálních, respektive pololetních splátkách. Vyhodnocení pololetních čísel tak nyní ukazuje, jak reálně situace vypadá. K 30.6. procházelo likvidací pojistné události 6 obchodních případů směřovaných do Ruska, 0 do Běloruska a 6 na Ukrajinu,“ dodává mluvčí.

Vzhledem k probíhajícímu konfliktu na Ukrajině nemohou exportní pojišťovny hospodařící s veřejnými penězi pojišťovat zahraniční obchodní výměnu na tomto trhu. „Připravujeme se na podporu návratu českých firem na ukrajinský trh, který bude představovat velké příležitosti pro české firmy při budování nové infrastruktury v zemi,“ doplnil mluvčí. Do meziresortního připomínkového řízení zároveň tento týden vstoupil dlouho očekávaný balíček rozšiřující možnosti EGAP při podpoře českého průmyslu.

„Aktuálně pomáháme českým exportérům na Ukrajině tím, že vyřizujeme pojistné události a v případě dodržení pojistných podmínek vyplacením pojistného plnění. Likvidací v této chvíli prochází pojistné události 6 obchodních případů směřovaných na Ukrajinu, v objemu dohromady zhruba 80 milionů korun,“ vysvětluje Černý.

Angažovanost EGAP v Rusku klesá již osmým rokem. Angažovanost tvoří několik starších odběratelských úvěrů, a pak množství menších obchodních případů většinou se splatností do 2 let. Ve srovnání s rokem 2017 je míra angažovanost EGAP v Rusku pouze čtvrtinová.

Celkový objem českého exportu podpořeného EGAP aktuálně přesahuje částku 1 bilion korun. Za 30 let fungování EGAP tak podpořil vývoz českých exportérů do 130 zemí světa, od Austrálie až po Zambii. Mezi historicky největší obchodní případy patří například modernizace železniční tratě v Ázerbájdžánu. Od roku 2011 tam české firmy s pojištěním EGAP zmodernizovaly přes 900 kilometrů železnice za 750 milionů eur. Dále jsou to vodní elektrárny společnosti Energo-Pro v Gruzii, Bulharsku a Turecku. Loni dokončený projekt Turecké elektrárny Alpaslan 2 v hodnotě 600 milionu dolarů přitom představuje největší českou investici v Turecku od roku 1989 a zároveň největší českou porevoluční investici do vodní energie.