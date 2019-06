Politologové: Schůzka se Zemanem je spíše odklad řešení problému

Praha - Politologové, které oslovila ČTK, se shodují, že úterní schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem v Lánech je spíše odklad řešení problému. Politici se budou zabývat výměnou na místě ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), kterého chce odvolat sociální demokracie a jehož odchod prezident zatím odmítá. Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně si nemyslí, že by Babiš dokázal Zemana přesvědčit, aby odvolal ministra Antonína Staňka (ČSSD). Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl, že Babiš ani Hamáček si proti Zemanovi "nemůžou vyskakovat".

"Nezdá se mi pravděpodobné, že by Babiš dokázal 2. července Zemana přesvědčit, aby Staňka odvolal. Spíš to vypadá, že se celá věc opět nějakou dobu potáhne. Postoj sociální demokracie i premiéra v zásadě opět dnes vyzněl, že počkáme, třeba se pan prezident rozmyslí," napsal ČTK Kopeček. Babiš po dnešním jednání s Hamáčkem uvedl, že chce situaci vyřešit jednáním, nikoli kompetenční žalobou.

"Z důvodu problémů (Čapí hnízdo, evropské audity, demonstrace atd.) je Babišovo politické postavení poměrně slabé a je zjevné, že prezidenta nutně potřebuje jako oporu. Jít s prezidentem do konfliktu a podat kompetenční žalobu kvůli Staňkovi proto Babiš za žádnou cenu nechce," doplnil Kopeček.

Podle politologů je Zeman v pozici toho, kdo může určovat, jak se situací naloží. "Buď couvne Zeman a Staňka odvolá, nebo ČSSD, čímž se ale ztrapní a dovolí Zemanovi, aby si s ní nadále dělal, co chce. Respektive ČSSD může odejít z vlády, tím ale do vládní sestavy, alespoň v podpůrné formě, pustí Okamurovu SPD. Je docela možné, že právě o to Zemanovi v této hře jde. Popřípadě mu jde o to, aby právě ČSSD ještě více ponížil a tím, že Staněk zůstane, si vytvořil dalšího hradního ministra," napsal ČTK Mlejnek.

"Připomíná to chování mocnáře, který si může dovolit - minimálně občas - nerespektovat ústavu a nic mu za to nehrozí, protože vláda i premiér jsou slabí političtí hráči. Těžko brát ČSSD a hlavně jejího předsedu jako někoho, kdo ještě vzbuzují nějaký politický respekt," dodal Kopeček.

Podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze Babiš nemá nejmenší motivaci jakkoli bojovat s prezidentem, protože by tím nesledoval žádné vlastní zájmy. "ČSSD není v pozici, že by si mohla příliš dupnout. Její manévrovací prostor je však velmi úzký. Navíc během dvou dní opět částečně mění svou politiku vůči vládě s Babišem. Její srozumitelnost pro voliče tak opět klesá," poznamenal.

Sociální demokracie požaduje, aby v čele ministerstva kultury skončil Staněk a nahradil jej místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Původně chtěla mít problém vyřešen do neděle 30. června, nyní ale počká na výsledek úterní schůzky. Zeman dal ale ve čtvrtek najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Zdůraznil, že ústava nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat. Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že se Česká republika dostala na hranu ústavní krize.