Politologové neočekávají, že by Fiala stáhl návrh na jmenování Hladíka ministrem

Praha - Politologové oslovení ČTK neočekávají, že by premiér Petr Fiala (ODS) stáhl návrh na jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Prezident Miloš Zeman Hladíkovi ve středu řekl, že k němu má výhrady a zatím není připraven jej do funkce jmenovat. Například podle Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy vláda počká na novou hlavu státu.

"To bude asi nejlepší řešení a ministerstvo životního prostředí se kvůli tomu určitě nezboří," uvedl dnes Mlejnek pro ČTK. Politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně a Národního institutu SYRI zase míní, že Zeman vystupuje vůči vládě jako opozičně se chovající prezident. Připomněl, že se koncem roku 2021 snažil zablokovat jmenování ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) a ustoupil až po hrozbě kompetenční žalobou Ústavnímu soudu. "Nemyslím, že má prezident nějaké jiné informace než premiér, ale vnímání Petra Hladíka je policejním vyšetřováním znejistělé a prezident toho využil," poznamenal Kopeček.

Hladík po středečním jednání se Zemanem na Pražském hradě novinářům řekl, že Zeman má k jeho jmenování výhrady a není v tuto chvíli připraven tak učinit. Měl dojem, že výhrady, které prezident vznesl, mu vysvětlil. Podle vicepremiéra a šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky se výhrady týkaly například Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila.

Ani Kopeček však nepředpokládá, že by Fiala a Jurečka návrh stáhli. "Tím by ukázali slabost a byl by to nevhodný precedent do budoucna, který by výrazně oslabil pozici vládní koalice vůči budoucímu prezidentovi," míní.

Je podle něj možné, že vláda sáhne po kompetenční žalobě, otázkou však je, zda by Ústavní soud stihl rozhodnout před březnovým koncem Zemanova mandátu. Jurečka už ale naznačil, že v tuto chvíli není příznivcem podávání žaloby, a to hlavně z praktických důvodů.

O dalším postupu bude jednat v pátek odpoledne celostátní výbor KDU-ČSL. Premiér Fiala ve středu uvedl, že vzal Zemanovo rozhodnutí na vědomí. O situaci bude s Jurečkou jednat, dá se předpokládat, že k tomu budou mít prostor během dnešní návštěvy Vatikánu, kam zamířili na pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI.