Politolog: Pavel a Nerudová by na sebe v prvním kole volby neměli útočit

Brno - Dvěma protikandidátům Andreje Babiše (ANO) Petru Pavlovi a Danuši Nerudové se v prvním kole prezidentské volby nevyplatí na sebe útočit. Uvedl to politolog Národního institutu SYRI Roman Chytilek. Podle něj je souboj mezi Babišem, Pavlem a Nerudovou otevřený a vyhrát může kdokoliv z nich. Chytilek to uvedl v tiskové zprávě na internetových stránkách institutu s tím, že strategie kandidátů pro jednotlivá kola musejí být odlišné.

"Kandidáti se musí již nyní pečlivě zamýšlet, jaké důsledky bude mít jejich kampaň před prvním kolem pro celkový výsledek. Nerudová s Pavlem nemůžou udělat větší chybu, než že se do sebe pustí," míní politolog.

Dvoukolový systém volby podle něj může kultivovat negativitu kampaně."V tom prvním je důležité získat dost hlasů, abyste postoupili. Kandidáti často volí strategii, kdy se snaží vymezovat vůči relativně ideově příbuznému uchazeči. V druhém kole ale cílíte na nadpoloviční většinu voličů, takže potřebujete i jeho hlasy. Tento moment je pro Nerudovou a Pavla obrovské dilema," doplnil Chytilek.

Nevýhodou dvoukolového systému jsou podle něj pobídky k demobilizaci voličů, tedy snížení jejich ochoty přijít k volbám nebo přijít volit v druhém kole. Právě to vidí jako případnou strategii pro Andreje Babiše v druhém kole. "Pokud volební účast výrazně klesne, jeho příznivci se nikam neztratí a začíná to být pro něj zajímavé. Můžeme se těšit na kampaň, která se bude snažit přesvědčit část voličů o tom, že není třeba v druhém kole jít k volbám, protože tam není žádné menší zlo, ale dva nepřijatelní kandidáti," předpokládá Chytilek.

Jedním z témat předvolební kampaně bude podle něj také pandemie koronaviru zejména v osobě bývalého premiéra. "V té době ztělesňoval systém, vládní autoritu. Teď naopak kriticky potřebuje dostat k volbám i radikální protestní voliče s nemainstreamovými názory na témata, jako je Rusko nebo očkování. Samotné volby ukáží, zda to pro něj bude řešitelný problém. Určitě čekám i to, že mu tuto věc budou jeho soupeři připomínat více než to, že usiluje mimo jiné o imunitu. Bude to od nich strategičtější," uvedl politolog.

Prezidentská volba začíná prvním kolem 13. a 14. ledna 2023. Druhé kolo se uskuteční o dva týdny později. Ministerstvo vnitra minulý týden potvrdilo platnost kandidatury u devíti lidí.