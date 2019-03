Praha - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) je vnitřně jednotnější a zřejmě se již odrazila od pomyslného dna, míní politolog Jakub Lysek z olomoucké Univerzity Palackého. Straně podle něj mohou pomoci mladí ministři jako ministr zahraničí Tomáš Petříček nebo ministryně sociálních věcí Jana Maláčová. Výrok prezidenta Miloše Zemana, že v evropských volbách bude volit ČSSD, považuje politolog za pragmatické rozhodnutí hlavy státu. Na stranickém sjezdu ČSSD v Hradci Králové, který skončil dnes, byl v čele strany potvrzen Jan Hamáček.

Ve svém kandidátském projevu Hamáček uvedl, že strana se "zvedla z kolen", nehádá se a je jednotná. Podle Lyska působí ČSSD skutečně jednotněji než dříve, o čemž svědčí i fakt, že na sjezdu nebyla téměř slyšet kritika současného vedení. "Nikdo, až na pana prezidenta, se výrazně nepostavil vůči kandidátům na místopředsedy, ať už paní Maláčové, nebo panu Petříčkovi," upozornil Lysek.

Právě mladí, výrazní ministři, kteří mají charisma a umí dobře vystupovat, mohou ČSSD pomoci, domnívá se politolog. Podobná generační obměna se podle něj dříve osvědčila lidovcům.

Zda se ČSSD dostala z nejhoršího, jak tvrdí Hamáček, je podle Lyska zatím "věštěním z křišťálové koule". Myslí si ale, že sociální demokracie se od pomyslného dna zřejmě odrazila.

ČSSD je ve vládě menším koaličním partnerem hnutí ANO. Hamáček na sjezdu mimo jiné upozornil, že sociální demokraté mohou z kabinetu odejít, pokud se hnutí premiéra Andreje Babiše bude sbližovat s pravicí. Podle Lyska chtěl dát předseda ČSSD svým výrokem najevo spolustraníkům i veřejnosti, že sociální demokraté budou dělat sebevědomější politiku v rámci vlády.

Na sjezdu ČSSD v Hradci Králové vystoupil v pátek i prezident Miloš Zeman, který straně slíbil dát svůj hlas v květnových evropských volbách. Vstřícné prohlášení hlavy státu bylo podle Lyska pragmatické a ryze účelové. "Miloš Zeman když cítí nějaký výrazný konflikt, ve kterém nemá oporu, tak přestane útočit," domnívá se politolog. Zemanovi příznivci uvnitř ČSSD nemají podle něj takový vliv, jak by se mohlo zdát z médií. Prezident navíc nemá příliš na výběr, myslí si Lysek. Buď by mohl podpořit ANO nebo SPD, což by podle Lyska asi nešlo, a Strana práv občanů-Zemanovci ve volbách do Evropského parlamentu nekandiduje.