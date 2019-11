Politico: Trump znovu odloží rozhodnutí o clech na auta z EU

Washington - Americký prezident Donald Trump tento týden oznámí, že o další půlrok odkládá rozhodnutí o zavedení dovozních cel na automobily a automobilové součástky vyrobené v Evropské unii. Napsal to dnes server Politico s odvoláním na zdroje obeznámené se záměry Bílého domu.

Trump už v květnu prohlásil, že část dovozu aut z EU představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA a že uvažuje o uvalení dodatečných cel. Konečné rozhodnutí však tehdy odložil o půl roku. Nyní musí Bílý dům do 14. listopadu rozhodnout, zda cla ve výši až 25 procent na dovoz aut a součástek ze zemí unie uvalí.

Poslední dobou se množily signály, že Washington k zavedení cel prozatím nesáhne. Americký ministr obchodu Wilbur Ross v říjnu řekl, že USA by se místo zavedení cel mohly rozhodnout pro nová obchodní jednání s Evropskou unií.

Evropská komise opakovaně varovala, že by v případě zavedení cel přikročila k odvetným krokům. Upozornila také, že zavedení nových cel na dovoz aut a automobilových součástek do USA by poškodilo rovněž americký automobilový průmysl.

Výkonný ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl v červnu uvedl, že případná americká cla na sektor by potenciálně ohrozila až pětinu českého exportu v automobilovém průmyslu a až 25.000 pracovních míst.