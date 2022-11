Politico: Michel je pod tlakem, aby kvůli protestům přehodnotil návštěvu Číny

Brusel - Vlna protestů v Číně dostává pod tlak šéfa Evropské rady Charlese Michela, který má na tento týden naplánovanou návštěvu Pekingu. Diplomaté a další činitelé v Bruselu dávají najevo, že by měl zvážit zrušení cesty, anebo ji alespoň využít ke kritice čínské vlády. Napsal to dnes web Politico.

Michel má do Číny odletět ještě dnes, na čtvrtek je ohlášené jeho setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Šéf unijních summitů se tak nejspíše stane prvním západním lídrem, který zemi navštíví po vypuknutí vzácných protivládních protestů. Vlnu demonstrací proti tvrdé čínské protiepidemické politice spustil tragický požár výškové budovy v severozápadním městě Urumči, odkud se pak rozšířily do dalších měst.

Politico s odvoláním na unijní činitele obeznámené s přípravou návštěvy napsalo, že Michel zatím neplánuje protesty zmínit při schůzce s dlouholetým čínským lídrem. Pravděpodobnější údajně je, že předseda Evropské rady zůstane u obecných vyjádření týkajících se lidských práv.

Někteří činitelé v Bruselu by ale rádi viděli ráznější reakci. "Michel by měl trvat na hodnotách EU a říct Číně, že musí chránit pokojné protesty," cituje Politico nejmenovaného diplomata. Podle Reinharda Bütikofera, který vede delegaci Evropského parlamentu pro vztahy s Čínou, by Michel měl při návštěvě upozornit hned na několik problematických otázek. "Pokud bude aktuální protestní hnutí potlačeno, EU je ochotna upozornit na to v mezinárodních institucích a zvážit nové sankce," řekl.

Michel při tom byl už před vypuknutím protestů v ošemetné pozici vzhledem k nejednotě EU ohledně přístupu k Číně. Vztahy dvou stran v posledních měsících komplikuje rostoucí napětí kolem Tchaj-wanu, otázka práv čínských menšin nebo spojenectví Pekingu s Moskvou. Některé unijní státy za této situace hovoří o potřebě odpoutat se od Číny, zatímco jiné v čele s Německem prosazují spolupráci.