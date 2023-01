Politico: Mezi spojenci Kyjeva ožívá debata o dodávkách stíhaček na Ukrajinu

Washington - Mezi západními představiteli znovu ožívá debata o dodání stíhaček Ukrajině, uvedl list Politico s odvoláním na nejmenované diplomaty a zástupce obranného sektoru. Získání moderních stíhaček je pro Kyjev, který ve středu dostal příslib dodávek západních tanků, dalším logickým krokem, podotkl list. Ve středu dala Ukrajina opět najevo zájem konkrétně o americké stíhací letouny F-16. Společnost Lockheed Martin, která tyto stroje vyrábí, deníku Financial Times (FT) sdělila, že je připravena poptávce v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vyhovět.

Do jednání o potenciálních dodávkách letounů na Ukrajinu firma přímo zapojena není, nebrání se však předání svých stíhaček třetí zemí, která o to projeví zájem s cílem "pomoci v současném konfliktu", sdělil deníku FT provozní ředitel firmy Frank St. John. Za tímto účelem se Lockheed Martin chystá zvýšit svoji výrobu v Greenville v Jižní Karolíně.

Ukrajina bude usilovat o získání letounů, právě jako jsou americké F-16, sdělil ve středu poradce ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova. O stíhačkách F-16 se o den dříve zmínil i šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba.

USA zatím ukrajinské žádosti o stíhačky odmítaly kvůli obavám, že by Kyjev tyto stroje mohl použít k útokům na ruské území. "Pokud jde o stíhačky F-16, tak zatím žádné oznámení nemáme," řekl deníku Financial Times nejmenovaný americký činitel z obranného sektoru.

Jak ale sdělil listu Politico jeden ze západních diplomatů, i dodání raketometů HIMARS nebo tanků bylo původně pro USA nepřekročitelnou linií, která ale časem padla. "Stíhačky jsou dnes zcela nemyslitelné, ale za dva nebo tři týdny bude možná tato diskuze na stole," řekl listu jiný vysoce postavený evropský činitel.

Případný prodej nebo poskytnutí amerických stíhaček Ukrajině třetími zeměmi si žádá souhlas USA. Právě takzvaný reexport strojů na Ukrajinu je ale podle evropských představitelů jednou z možností, jak by mohly letouny k Ukrajincům dorazit.

K potenciálním dodávkám stíhaček F-16 se staví kladně například Nizozemsko. Šéf nizozemské diplomacie Wopke Hoekstra minulý týden uvedl, že pokud jde o vojenskou podporu Ukrajiny, neexistují "žádná tabu." Podle Politica podporují debaty o dodání stíhaček Ukrajině také pobaltské státy.

Nizozemsko má v arzenálu asi 40 stíhaček F-16 a v současnosti je nahrazuje pokročilejšími letouny F-35. Stíhačky F-16 má podle Financial Times ve výzbroji dalších sedm členských zemí NATO včetně Polska, Norska a Rumunska.

Americké stíhačky by také mohly být poslány do zemí bývalé Varšavské smlouvy, které by pak mohly Kyjevu poskytnout své stroje vyrobené v bývalém Sovětském svazu. Například Polsko na začátku války navrhlo, že ukrajinským silám poskytne sovětské stíhací letouny MiG-29, přičemž jedna z variant tohoto návrhu počítala s tím, že je v polském letectvu nahradí právě stroje F-16. Od tohoto plánu se v březnu ale upustilo s tím, že by mohl vést k vyostření konfliktu s Ruskem.