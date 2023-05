Politico: Georgetownská škola pozvala k projevu dceru Navalného, nastal chaos

Washington (USA) - Řada studentů fakulty mezinárodních vztahů americké Georgetownské univerzity se ohrazuje proti kontroverznímu rozhodnutí vedení školy vybrat pro nadcházející promoci jako řečnici dceru vězněného ruského opozičního vůdce Darji Navalnou. O dění na Georgetownské univerzitě píše server Politico.

Ačkoliv Alexej Navalnyj je ostrým kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina a korupce v Rusku, studenti poukazují na to, že se vyjadřoval o přistěhovalcích jako o "švábech", pronesl urážky na adresu homosexuálů a teprve nedávno řekl, že by měl být Krym navrácen Ukrajině.

Navalnyj je od roku 2021 v Rusku vězněn na základě obvinění z podvodu v procesu, který jeho příznivci označili za politicky motivovaný. Jeho dcera Darja společně s jeho manželkou v té době vystupovaly jako jeho zástupkyně a Georgetownská univerzita uvedla, že Darju pozvala, aby poukázala na těžké postavení politických vězňů ve světě.

Fakulta mezinárodních vztahů Georgetownské univerzity je plná studentů, kteří se v příštích letech pravděpodobně stanou vlivnými činiteli na mezinárodní scéně, a k příležitosti promoce proto na školu s projevem cestují významné osobnosti. V minulých letech se na pódiu vystřídali například ministr zahraničí Antony Blinken, generální tajemník OSN António Guterres a bývalá ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině a nedávnému uvěznění novináře deníku The Wall Street Journal Evana Gershkoviche v Rusku se Navalná, dvaadvacetiletá studentka psychologie na Stanfordově univerzitě, zdála být škole vhodnou volbou, která by zdůraznila svobodu slova a zároveň se vymezila vůči chování Kremlu. Řada ukrajinských a gruzínských studentů měla ale na věc jiný názor.

Ukrajinská studentka posledního ročníku Iryna Tiasková, uvedla, že by jednou chtěla pracovat v ukrajinském parlamentu a vyobrazení s ruskou politickou osobností, ať už proválečnou, či nikoliv, by jí mohlo v budoucnu uškodit. "Lonští absolventi podávali ruku Blinkenovi, který přednášel projev. Mám jí snad podat ruku já? To neudělám, ani kdybych musela," řekla Tiasková.

Když se dozvěděla, že mezi řečníky bude Navalná, dozvěděla ukrajinská studentka Ruslana Kočmarová, myslela si, že "to je špatný vtip". Začala pak organizovat protest studentů.

Studenti adresovali vedení školy řadu rozhořčených dopisů a stovky studentů, vyučujících a absolventů podepsaly petici protestující proti pozvání Navalné na kampus.

Univerzita reagovala tím, že se snažila rozptýlit pozornost na vícero řečníků. K přednesení projevu pozvala také Debru Ticeovou, matku vězněného novináře Austina Tice, a Evana Mawarireho, zimbabwského pastora a bojovníka proti korupci, nespravedlnosti a chudobě. Vedení nicméně neuvažuje o tom, že by Navalnou z programu vyřadilo.

"Jednou rozeslané pozvánky už nestahujeme, ani neodrazujeme řečníky od toho, aby zde vystoupili," řekl Joel Hellman, děkan fakulty mezinárodních vztahů. "Když mezi studenty vzniknou obavy, s řečníky komunikujeme, aby je mohli v projevech vzít v úvahu," dodal děkan.

Studenti mají nyní v plánu svůj nesouhlas projevitt i v moment, kdy Navalná při promoci vystoupí na pódiu; mnoho absolventů hodlá vstát zády k pódiu s ukrajinskými vlajkami v rukách na znamení pokojného protestu.

Z diskuzích na sociálních sítích je patrné, že vůči projevu Navlané se neohrazují všichni studenti, někteří jej naopak vyhlíží s očekáváním. Konec jarního semestru je v Georgetownu nicméně obdobím, kdy se všichni soustředí na závěrečné zkoušky a oslavy konce roku. Letos, jak uvedla jiná ukrajinská studentka, "to byl chaos a nepořádek".

vdv ml