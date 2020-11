Politici na Národní třídě hovořili o svobodě - ŽIVĚ

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na Národní třídě při uctění památky výročí událostí 17. listopadu vyzdvihl význam svobody. Podle podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je v Česku třeba dokončit transformaci společnosti, která začala před 31 lety, směrem k demokraciím západního typu. Předseda Starostů Vít Rakušan zdůraznil, že o svobody bychom se neměli nechat připravovat.

Bartoš (Piráti) k 17. listopadu:Je třeba dokončit transformaci ČR

V Česku je podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše třeba dokončit transformaci společnosti, která začala před 31 lety, směrem k demokraciím západního typu. ČR by neměla dopadnout jako Polsko či Maďarsko, které mají podle Bartoše problémy s demokracií. Předseda Pirátů to dnes řekl novinářům na pražské Národní třídě, kde uctil památku výročí událostí 17. listopadu.

"Transformace v demokratickou zemi nebyla úplně dokončena, na přelomu milénia dospěla k jakémusi úpadku politických elit. Dostali jsme se až do současné doby, kdy tady máme jednu silnou politickou stranu a pana premiéra, který si z právního státu dělá trhací kalendář," uvedl Bartoš.

Připomínku výročí 31 let od ukončení nadvlády komunistické strany v někdejším Československu vnímá Bartoš jako jiskru do aktivit politických a občanských aktivit. Cestu k dokončení transformace vidí v dialogu a spolupráci mezilidské a mezioborové. Pomůže to podle Bartoše překonat i očekávanou ekonomickou krizi.

Rakušan (STAN): O svobody bychom se neměli nechat připravovat

Lidé by si výročí 17. listopadu měli podle předsedy Starostů Víta Rakušana připomenout zvláště v době, která má tendenci brát jim část svobod v rámci opatření proti epidemii koronaviru. Měli by usilovat o jejich obnovení, uvedl dnes Rakušan po položení květin u památníku 17. listopadu na pražské Národní třídě.

"Ta doba, která teď je okolo nás, má možná taky trochu tendenci nám nějaké svobody brát. A my bychom si dneska možná více než kdy jindy měli uvědomovat, že o ty svobody bychom se nikým a ničím neměli nechat připravovat," uvedl Rakušan. Podle něj bude třeba usilovat o jejich obnovení.

Koronavirová krize se podle Rakušana přemění na krizi ekonomickou. Předseda STAN by si ale přál, aby z ní společnost vzešla posílena a příští rok byl obdobím razantní změny, která dá zemi perspektivu.

Spolu s Rakušanem položila květiny k památníku nová středočeská hejtmanka Petra Pecková a další zástupci hnutí.

Babiš na Národní třídě vyzdvihl význam svobody

Na Národní třídu v Praze dorazil dnes ráno krátce před 08:00 premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Pod pamětní desku na průčelí Kaňkova paláce položili u příležitosti 31. výročí listopadových událostí roku 1989 květiny a zapálili svíčky. Premiér vyzdvihl význam svobody. Babišova přítomnost tentokrát nevyvolala velké protesty jako loni, kdy na něj lidé pískali. Letošní oslavy jsou kvůli koronaviru jiné než v předchozích letech, přesunuly se do on-line prostoru.

Za 31 let od listopadové revoluce se podle Babiše vše změnilo. Nejdůležitější je podle něj svoboda. "Ti, kteří to nezažili, si to možná neumí představit, jak to bylo předtím," řekl přítomným novinářům. Lidé by si podle něj měli svobody vážit, v této souvislosti připomněl situaci v Bělorusku. Babiš už pro dnešek žádné plány nemá, den bude trávit s rodinou. Lidem by doporučil, aby na listopad 1989 zavzpomínali a večer si poslechli koncert České filharmonie.

Ministryně Schillerová dnes vzpomněla na obrovské emoce a euforii v listopadu 1989. Rok má také spojený s narozením syna. Před 31 lety si přála, aby její děti měly lepší život než generace jejích současníků. Všichni mají podle Schillerové velkou povinnost a zodpovědnost svobodu chránit, není samozřejmostí.

Na Národní třídě, která je symbolem listopadových událostí roku 1989, se dnes chystá uctít Den boje za svobodu a demokracii řada politiků. Po sedmé hodině ráno tam dorazil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Vondráček přítomným novinářům řekl, že listopad 1989 je největší historickou událostí, kterou za svého života zažil. Události podle něj položily základ české státnosti.

Pod pamětní deskou hoří od rána desítky svíček. Věnec tam umístila například Česká advokátní komora, nese nápis "Děkujeme, že můžeme". Někdo na místo donesl i plakát namířený proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se vzkazem "Květiny estébáka a normalizačního komunisty tady nechceme". Na místě jsou i fotografie bývalého prezidenta Václava Havla s dalajlamou.

Na Národní třídě se chystá uctít Den boje za svobodu a demokracii řada politiků. Loni při oslavách 30 let se předseda vlády dostavil na Národní třídu ráno za doprovodu ministrů hnutí ANO, lidé na něj pískali a protestovali proti němu. Prezident Miloš Zeman věnuje dění 17. listopadu 1989 především tichou vzpomínku.

Češi si dnes připomínají výročí událostí spojených se 17. listopadem, kdy proti studentům v roce 1939 krvavě zakročili němečtí nacisté a o 50 let později komunistická moc. Letošní podoba oslav je ale kvůli epidemii koronaviru jiná než v předchozích letech, nejsou organizované a z velké části se přesouvají do on-line prostoru. Některé akce se však i přes omezení pohybu uskuteční v ulicích. Na bezpečnost tam dohlédne policie.

V Praze na Albertově bude možné položit svíčku, městem projdou také dvě desítky účastníků maskovaného průvodu Sametové posvícení. Tradiční oslavy Korzo národní mohou lidé sledovat on-line, půjde o diskuse, koncerty, divadla či píseň Modlitbu pro Martu, kterou z balkonu Národního divadla zazpívá v 17:11 Aneta Langerová. Před Novou budovou Národního muzea by měl být slavnostně odhalen pylon připomínající památku Jana Palacha. Vzpomínat se bude i v dalších městech republiky.

Výročí pádu komunismu připomenul bývalý prezident Václav Klaus

Položením květiny pod pamětní desku na Národní třídě uctil dnes výročí 17. listopadu na Národní třídě bývalý prezident Václav Klaus. Lidé by podle něj měli vědět, že šlo o zbourání velmi nedemokratického, nefunkčního, ekonomicky neprosperujícího systému a že země vykročila na cestu ke svobodě, trhu a prosperitě. Klaus to řekl novinářům s rouškou staženou na bradě. Předtím pronesl krátký projev u kavárny Slávie.

"Myslím, že těch 31 let, zejména jejich první část, bylo ideálním obdobím, které jsme tady za celé století asi neměli," řekl. Dodal ale, že je smutné, že dnešní doba tu minulost bohužel v mnohém připomíná. "Jsme svědky nového zastrašování lidí, nového znejišťování lidí, rozmáhá se cenzura, rozmáhá se znova strach a vzájemné podezírání, zase je vynucována jedna jediná pravda. To jsou nákroky k systému, který jsme už tady jednou prožili," řekl.

K tomu, že neměl roušku přes ústa a nos dodal, že není možné přijímat bez diskuse veškeré chaotické vládní příkazy a zákazy. "To můžou udělat jenom lidi, kteří se bojí svobody," uvedl. Policie, která v místě na dodržování bezpečnostních pravidel dohlíží, na dotaz ČTK řekla, že to bude řešit oznámením.

Policisté na Národní třídě zadokumentovali několik osob, které neměly zakryté dýchací cesty. Mezi nimi byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámíme správnímu orgánu, uvedla poté policie na twitteru.

Pieta před Hlávkovou kolejí je poklidná, přicházejí akademici

Před Hlávkovu kolej v Praze 2 dnes od rána přicházejí zástupci akademické obce, politici a lidé. K pamětním deskám pokládají květiny, svíčky nebo věnce. Připomínají si zejména tragické události z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala, uzavření vysokých škol a umučené a popravené studenty. Pieta je letos poklidná, vzhledem k protikoronavirovým opatřením se letos nekoná každoroční pietní akt.

Okolo deváté hodiny přišli představitelé Hlávkovy nadace, následovali rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Rektor Zima ČTK řekl, že 17. listopad považuje za jeden z nejvýznamnějších dnů českých dějin. Připomněl jak rok 1939, tak i rok 1989, ve kterém události osobně prožil. Vzpomínal například na to, jak studenti v roce 1989 informovali několik dnů občany celého Československa o tom, co se v Praze dělo. Historickou paralelu dnes vidí v tom, že občanská společnost je teď opět aktivní. "Projevilo se to třeba solidaritou letos na jaře šitím roušek a podobně," řekl.

Před Hlávkovu kolej přišli také někteří politici. Z Národní třídy se tam přesunula ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), po ní dorazil i předseda SPD Tomio Okamura, ale také zástupci Senátu - místopředseda Jiří Růžička (TOP 09) a Jiří Drahoš (za STAN). Drahoš v roušce novinářům řekl, že zejména události roku 1939 je důležité mladé generaci připomínat. O demokracii a svobodu nemá obavu, ale je třeba být stále ve střehu. Kytici půjde Drahoš položit i na Národní třídu. Z ministerstva obrany přišel před Hlávkovu kolej náměstek Vladimír Müller.

Květiny se obvykle pokládají také v Žitné ulici u pamětní desky obětí nacistických represí Jana Opletala a Václava Sedláčka.