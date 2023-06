Politici na konferenci varovali před únavou z dlouhých bojů na Ukrajině

Praha - Varování před ruskou taktikou, která spoléhá na únavu Ukrajiny a Západu z dlouhodobého konfliktu na Ukrajině, zaznělo na dnešní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě od premiéra Petra Fialy (ODS) i prezidenta Petra Pavla. Vrcholní politici kritizovali počínání ruských ozbrojených sil, které podle nich představuje válečné zločiny a překračuje veškeré meze včetně lidskosti. Politici i další představitelé bezpečnostní komunity při debatě na Pražském hradě zdůrazňovali také nutnost dál pomáhat Ukrajině.

Podle Fialy Rusko v posledním roce ukázalo, že při své agresi na Ukrajině je ochotné překročit veškeré meze včetně lidskosti. Seznam válečných zločinů spáchaných na Ukrajině se podle něj rozrůstá a jejich krutost se stupňuje. Varoval před scénářem zamrzlého konfliktu. "Znamenal by vytvoření centra trvalé bezpečnostní nestability ve východní Evropě," řekl. Mohlo by to vyústit ve vyčerpání ukrajinských sil a pozornosti v západních zemích. Odvrátit tento scénář je podle něj zásadním úkolem západních vlád.

Podle Pavla se demokratické společenství nemá důvod bát ruských hrozeb, protože je hodnotově, občansky, hospodářsky i vojensky silnější. Stejně jako Fiala se ale obává únavy západních zemí z dlouhé opotřebovávací války, která může přinést nejednotnost. Přesně na to podle něj spoléhá při vojenské agresi na Ukrajině ruský prezident Vladimir Putin. "Je to logický kalkul, každý konflikt časem ztrácí na naléhavosti a v životech lidí ho zastiňují každodenní starosti," uvedl.

Západní země se mýlily v tom, že i Rusko vnímá jako nedotknutelné závazky, které plynou z mezinárodních dohod. "Chyba byla v tom, že jsme tehdejším partnerům věřili, že to myslí stejně upřímně jako my a nahlížejí svět kolem nás podle stejných kritérií," uvedl. Demokratické země podle něho ztrácely dobrý úsudek a varování bylo tak složité přijmout, že je raději nevnímaly. "Barbarství ruského režimu, po nějakou dobu úspěšně skrývané, vyšlo opět na povrch," řekl Pavel.

Stejně jako obranu musí Česko posilovat také svou diplomacii k omezení vlivu Ruska a Číny, řekl na konferenci ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Odolnost mezinárodního společenství vůči nim bude záviset i na vysvětlení postoje Africe a Asii. Podle něj stojíme na prahu globální konfrontace, její podobu ale neznáme. Dodal, že členství v NATO a v EU má pro ČR životní význam.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) oznámila, že se dohodla s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou na revizi seznamu materiálu, který lze poslat na pomoc Ukrajině tak, aby nebyla ohrožena česká bezpečnost. Co můžeme poslat, pošleme, řekla ministryně. Vyjádřila hrdost nad tím, jak se Česko loni k ruské agresi postavilo a že inspirovalo další země tím, že Ukrajincům posílalo vojenskou techniku a materiál.

Podle Řehky se musí Česko připravovat na riziko velkého konfliktu, aby mu mohlo zabránit a odstrašit případného agresora. Hrozby se nesmějí zlehčovat a zamlčovat, lidé o dění musí mít informace. Podle náčelníka generálního štábu jsou reálná nebezpečí i protivník. Armáda a NATO chystají nové obranné plány a modely. "Nemůžeme držet lidi ve tmě nevědomosti, zlehčovat hrozbu a nemluvit o tom, co se děje," zdůraznil.

Konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost pořádá od roku 2014 spolek Jagello 2000, jehož spoluzakladatel Zbyněk Pavlačík obdržel minulý týden od premiéra Fialy Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos pro bezpečnostní politiku České republiky. Spolek pořádání pravidelných konferencí zahájil u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO.