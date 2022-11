Politici na COP27 dál hledají shodu na ochraně klimatu, jednání se asi protáhnou

Šarm aš-Šajch (Egypt) - Krátce před plánovaným koncem konference OSN o změnách klimatu COP27 v Egyptě obdrželi zástupci přibližně 200 zemí první návrh podoby závěrečné deklarace. Desetistránkový dokument, který dnes ráno nabídli egyptští pořadatelé, vyzývá k postupnému ukončení využívání uhlí. Nereaguje ale na požadavek některých zemí a klimatických aktivistů na postupné ukončení těžby ropy a zemního plynu. Stále nevyřešená je také otázka zřízení fondu, který by chudým zemím kompenzoval škody způsobené změnou klimatu, píše agentura DPA.

Představitelé Evropské unie v noci na dnešek zveřejnili návrh na fungování speciálního fondu financovaného bohatšími zeměmi. Ten by měl kompenzovat škody z přírodních katastrof, které změny klimatu zhoršují.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans dnes uvedl, že chce ukázat ochotu ke kompromisu a "stavět mosty" v bouřlivé debatě o kompenzacích a doufá, že protistrana vstřícnost ocení. Plán se musí zaměřit na nejzranitelnější země a brát v potaz aktuální ekonomické podmínky, řekl Timmermans. Kompenzace přitom nejsou preferovaným řešením EU, poznamenává DPA.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková návrh na zřízení fondu označila za "velký krok" v jednání. Průmyslové země podle ní nesou odpovědnost za vybudování blahobytu používáním fosilních zdrojů, ale teď je čas převzít odpovědnost i za budoucnost. Jedním z cílů setkání v Egyptě je přimět Čínu, aby kompenzační fond rovněž podpořila, uvedla Baerbocková podle agentury AP.

"Musíme vést vážnou debatu o rozšíření počtu přispěvatelů do fondu," řekl deníku The Guardian také kanadský ministr životního prostředí Steven Guilbeault. Přispívat by podle něj měla Čína, ale též Spojené Arabské emiráty, Katar nebo Saúdská Arábie.

Zasedání COP27 v Šarm aš-Šajchu s přibližně 34.000 účastníky mělo podle plánu končit již dnes. Podle členů německé vlády se ale setkání nejspíš protáhne nejméně do soboty, píše agentura DPA. "Zabalila jsem si kufr na celý víkend," řekla Baerbocková německé televizi a v podobném duchu se vyjádřili i další účastníci.