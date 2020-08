Policisté při namátkové kontrole na Máchově jezeře využili i člun

Doksy (Českolipsko) - Zmizení dvou mladíků, jejichž matka se obávala toho, že se utopili. Nebo lezení na ostrůvky, na něž se nesmí. I to řešili dnes policisté na Máchově jezeře na Českolipsku při preventivní akci zaměřené na bezpečnost v okolí vodní plochy a v rekreačních areálech.

Do akce policisté nasadili i svůj motorový člun, který jinak na jezeře využívají nepravidelně. V letní sezoně to bývá alespoň jednou za týden. "Jedná se o namátkové kontroly, často reagují kolegové z Doks na zavolání, na oznámení, když někdo potřebuje pomoc, ať už je to pátrání po dětech, ať už je to pátrání po dospělé osobě, neboť v minulosti tady každoročně byl případ, kdy došlo k tonutí osoby," uvedla krajská mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. I dnes se na policisty ve člunu obrátila vyděšená žena. Její dva synové ve věku 15 a 20 let měli být na jezeře na lehátku a gumovém člunu, ale netušila kde. Postrádala je zhruba 45 minut, pátrací akci ale policisté vyhlásit nemuseli, mladíci se mezitím objevili sami.

Mezi častá oznámení patří podle místní policistky Michaely Novákové lezení na ostrůvky, na které je to zakázané. "Nedávno jsme dostali takové, že se pohybují lidé na Myším. Když jsme přijeli na místo, nikdo tam nebyl, ale mávali na nás dvě slečny, že už to zpátky neuplavou, tak jsme je vezli zpátky na pláž," uvedla Nováková. I dnes bylo zdálky vidět, že je na ostrově Myší zámek několik lidí. Než ale policisté dořešili oznámení o ztracených mladících, všichni ho rychle opustili. A ti, co zůstali u ostrova, tvrdili, že se zastavili na chvíli, protože jsou unavení. Policisté to ve všech případech řešili domluvou.

Jezero patří mezi oblíbené turistické destinace. Letos je ale podle policistky v Doksech zřejmě ještě více lidí než v minulých letech, což se projevuje na drobné kriminalitě. "Je toho víc než obvykle," uvedla Nováková. Jde například o krádeže mobilů, peněz či jízdních kol na plážích i v kempech. I proto se dnešní preventivní akce u jezera konala. Podle Šrýtrové třeba stále řada lidí nechává své věci v předsíních stanů. Před měsícem například zloděj ze stanu v kempu u jezera ukradl 20.000 korun v hotovosti.